【內地升學】參與內地高校招收文憑試收生計劃下月起可報名　一文看清有關計劃報名安排

▲ 129所內地高等院校招收港生，3月1日至31日期間可報名。（資料圖片）

​教育局今日（25日）表示，內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的網上報名期將於3月1日開始，有意報名的學生，可於明年3月1日至31日期間，登入指定網站報名，所有通過報名資格審核的申請人須於4月30日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人屆時會獲發考生編號，以資識別。

申請人在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳資料，包括

香港身份證掃描副本

有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本

數碼證件相片

另外，申請人可於3月1日至6月14日期間登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在5月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。

局方續稱，申請人請於4月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果，如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於4月23日前登入系統查閱最新審核結果。申請人必須在報名期內完成報名確認程序才可進入錄取階段。

根據2022／2023學年的招生程序，各院校可根據考生報考資料安排面試／術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄（即剩餘名額遴選）。有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。

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責任編輯：余思嵐