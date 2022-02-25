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【疫苗通行證】飲食業指業界昨生意額跌4成　掃針紙需時及二人限聚流失長者客成主因

社會 12:06 2022/02/25

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飲食業指業界昨生意額跌4成，掃針紙需時及二人限聚流失長者客成主因。（陳國峰攝）

疫苗通行證昨（24日）首日實施，12歲或以上人士進入商場、食肆等處所須接種一針或以上，稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，市民未習慣使用通行證，需要由食肆職員協助，食客流轉速度減慢，部分食客因二人限聚令未能同枱而不光顧，令業界昨日生意額跌3至4成，當中酒樓、茶餐廳及快餐店等最受影響。

徐汶緯今日（25日）在港電台節目稱，食客主要面對3類問題，一是誤以為掃描安心出行後顯示藍色二維碼，便等於通行證已經獲得認可，但其實他們需要再將藍色二維碼對準餐廳提供的電話掃描；二是有食客不擅長使用電子產品，電子針紙連結在其他應用程式如醫健通等，而非安心出行，故職員需要協助尋找；三是食客本身有打疫苗，但沒有攜帶接種紀錄。

昨日除了疫苗通行證實施外，同時收緊了D類食肆一枱人數至兩人，徐汶緯指，有約一成食客因無法進入食肆要改叫外賣，而收緊一枱人數，亦令餐廳流失部分長者客人，指部分晨運完的長者原會與友人一同喝早茶，但發現未能同枱坐便決定離開，預計業界昨日損失三至四成生意。他續指，酒樓、茶餐廳、冰室及快餐店影響最大，因為食客在門口掃描需時兩至三分鐘，但形容兩三分鐘在茶餐廳已經可以出餐。

針對食肆執行疫苗通行證的限制，徐汶緯指出，部分食肆掃描針紙的電話，其前置鏡頭解像度和自動對焦功能不足，令食客需要繞到後面利用後鏡掃描。

新一份《財政預算案》提出向市民派發1萬元消費券，徐汶緯稱，去年派發消費券首周業界生意額增加三成，而今次的成效取決於疫情在4月是否受控，但認為政府可照樣發放，讓市民留待疫情過後才使用。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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