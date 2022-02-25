【抗疫日記】港男分享Omicron染疫復原日記　喉嚨痛肚瀉食中藥喉糖第11天康復

▲ 港男分享Omicron染疫復原日記。

第5波疫情肆虐，陸續有患者分享染疫後康復的過程。一名男網民最近就在Facebook分享，自己感染Omicron變種病毒後，出現喉嚨痛、肚瀉、咳嗽等症狀，治療過程選擇服用中藥，當出現嚴重喉嚨痛症時亦服用過各式喉糖，最終在第11天進行快速檢測時終於得到陰性結果，成功康復。

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有男網民最近在Facebook群組「西環變幻時」分享自己染疫復元的經歷。他表示自己過往曾患過比Omicron 更嚴重的流感，感染Omicron後出現的惡寒頭暈症狀，遠不如之前感染流感時嚴重，並指症狀「僅10%」，但喉嚨痛就是與嘗試過的最痛同級別。

▲ 事主分享第4至第11天檢測結果。圖片由左起分別是第4天、第4天、第7天、第8天、第9天、第10天及第11天結果。（圖片來源：Facebook群組「西環變幻時」）

該名男網民表示，自己沒有服用撲熱息痛，選擇食維他命及中藥。由第一天起，他感覺喉嚨有東西、喘氣、蹲下感到頭暈，並經歷嚴重肚瀉，期間一直沒有發燒。首3天他感覺很餓，要進食很多東西，之後喉嚨痛就減少食量。

到第2至3天，他開始喉嚨有痰、連續4晚睡眠出汗，其他症狀已消失。第4天，他進行快速檢測，得到陽性結果，之後他持續5天喉嚨痛，主要感到喉嚨後壁痛、有痰，期間他服用過各式喉糖如史立消、金嗓子、龍角散。

第9至10天，他的喉嚨已回復正常，僅剩餘咳嗽，但快速檢測時仍呈現很淺色的陽性結果。一直到第11天，他終於檢測出陰性結果，順利康復。

不少網民留言祝福事主康復，有人好奇問事主檢測棒深淺色是否代表毒量強弱，獲事主回覆：「我個經驗係同病徵成正比。生產商無保證如此。」有網民亦向事主提問如何舒緩喉嚨痛，事主就指：「唔知邊樣有效，但5日後就開始減痛，可能銀翹散有效都未定。我fd話食龍角散先。」點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣