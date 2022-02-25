【烏克蘭戰爭】烏克蘭爸爸送妻女到安全地　不捨女兒相擁淚別留下孤身作戰

▲ 一名烏克蘭爸爸送妻女到安全地，因不捨女兒而相擁痛哭。

俄羅斯日前向烏克蘭發動攻勢，烏克蘭局勢急劇惡化，首都基輔及多個城市遭受俄羅斯導彈襲擊，造成逾百平民死亡。昨日（24）網上流傳一段影片，一名烏克蘭爸爸送妻女到安全地區，因不捨女兒而難過痛哭，他則留在當地作好孤身作戰的準備。畫面令人心酸，也感動一眾網民。

綜合外媒報道，俄羅斯總統普京昨日（24日）在電視講話中宣布，將於烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass）採取軍事行動。俄羅斯出兵烏克蘭，包括從北邊的白俄羅斯開火，同時烏東的分裂勢力也發動攻擊。烏克蘭總統澤連斯基宣布全國戒嚴，呼籲民眾保持冷靜。

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烏克蘭父女道別相擁痛哭

網絡流傳一段約50秒的影片，一名烏克蘭爸爸為了保護家人，決定送妻子及女兒到安全地區。從影片可見，爸爸送家人搭車，女兒看來約5、6歲，道別的過程中彼此都顯得非常不捨。爸爸緊抱身穿粉紅色外套的女兒，溫柔地為愛女梳理頭髮，並幫女兒戴上白色的冷帽保暖。

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爸爸不忍女兒哭泣，大男人單膝跪地安撫女兒，緊牽女兒的小手，口裡也不住叮囑她。父女即將分開，爸爸忍不住失聲痛哭，難過得與女兒相擁痛哭。場面令人傷感，在旁的妻子也蹲下身來安慰丈夫和女兒。

最後爸爸擁著妻女道別，目送她們上車後，依舊站在原地，隔著車窗跟她們手貼手，女兒仍在拭淚。這名爸爸獨留在當地，打算孤身作戰。

關閉領空無法搭飛機離開

烏克蘭首都基輔政府稱俄羅斯開展了「全面入侵」，基輔多次傳出爆炸聲，空襲警報已經響起，並發布了居家令。民眾趕往提款及購買糧食，加油站亦大排長龍。

烏克蘭人大舉逃亡，駕車離開當地，接壤波蘭邊境的高速公路嚴重堵塞。烏克蘭航空部門已關閉該國領空，並停止所有民航航班，民眾無法搭乘飛機。

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責任編輯︰王明芳