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【防疫藥物】全城瘋搶必理痛藥房坐地起價　32粒傷風感冒丸售$198

健康 12:33 2022/02/25

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全城瘋搶必理痛藥房坐地起價，一盒32粒傷風感冒丸售198元。

本港第五波疫情持續，連日來確診數字屢創新高，早前政府專家顧問袁國勇建議輕症患者可留家休息，多喝水、服用必理痛，本港掀起搶藥潮。近日有網民分享，長沙灣一間藥房以「疫情價」出售必理痛，一盒32粒的特強傷風感冒丸索價198元，批評藥房坐地起價。

有網民在facebook群組「全港抗疫交流分享區」分享圖片，表示從長沙灣一間藥房購入3盒必理痛，從收據可見，一盒32粒的特強傷冒丸售198元，一盒50粒的特效止痛藥售198元，而一盒10包裝的傷風感冒特強熱飯售128元。

最新影片：

（facebook群組「全港抗疫交流分享區」圖片）

TOPick翻查市面必理痛的普遍售價，根據萬寧網店顯示，32粒裝的特強傷風感冒丸現時折扣價為84元，而50粒裝的特效止痛藥及10包裝的傷風感冒特強熱飲的折扣價分別為70元和66元，相比之下，藥房定價高出不少，加幅超過一倍。

（萬寧網店截圖）

樓主不禁表示，「疫市價…貴到癡咗線」，貼文引起網民熱議，不少人批評藥房抬價圖利，更形容是「黑心藥房」、「發國難財，有冇搞錯」、「呢間嘢不嬲都疫市搶錢，2年前搶口罩時已坐地起價，一早已blacklist佢」、「唔買必理痛仲有好多牌子，成分一樣」。

亦有網民表示，有藥房將盒裝的必理痛拆盒出售，本來一盒內有兩排藥丸，現時拆開一排散賣，「原本70幾元盒，現在一片賣70幾元，還可以按粒買都得」。

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責任編輯：羅嘉欣

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