【遙距診症】疫情嚴峻兒科推遙距診症　15分鐘視像服務專人速遞藥物

▲ 兒科推遙距診症服務。

本港第五波疫情下，有不少幼童亦不幸染疫，甚至出現危殆、死亡個案，家長都十分憂慮。然而，在疫情嚴峻下，帶小朋友出門看醫生，家長都會擔心染疫風險，有診所推出遙距視像診症服務，判斷兒童的健康狀況，再由專人把藥物速遞到家。

近月本港確診數字每日飆升，而且多了幼童染疫個案。匯兒兒科醫務中心自2年前疫情初起，已推出兒童遙距醫療服務。據《東張西望》過往訪問，兒科專科醫生胡振斌指出，受疫情影響，上門看症的病人減少，因父母都擔心帶小朋友外出有風險，因此推出視像診症服務。

育有11個月大兒子的陳太，透過視像服務向醫生指，兒子出現便秘問題而心情煩躁，雖然未有出血情況，但見到屁股變紅，有機會是因為太用力如廁的關係。陳太指，自己是首次使用視像服務，因家中有兩個小朋友，怕感染病菌回家，加上兒子正在出牙，不愛戴口罩，也難外出。

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不過，胡醫生指出，由於無法幫小朋友做詳細的身體檢查，如果是意外受傷、嬰幼兒發高燒、嚴重痛症或氣喘等，建議家長帶小朋友到診所進行實體看診。

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家長可以先預約，診所會致電家長問病徵，了解是否適合線上診症。其後，家長須提交及簽署文件、支付診金，再等候安排診症時間。問診前5分鐘會有提醒，並提供通訊連結。

診症時間約為15分鐘，其後醫生會開藥，經核對再由專人速遞上門，家長可以安坐家中收藥，減低交叉感染的機會。如果身處強檢大廈，家長可以請親友代為領取藥物。

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責任編輯：王明芳