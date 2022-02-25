【第五波疫情】多間公院急症需等8小時以上　伊院廣華已嚴重超負荷籲輕症者勿赴

▲ 伊利沙伯醫院急症室非常繁忙。（資料圖片）

本港第五波疫情未見頂，多間公立醫院急症室要等候逾8小時，醫管局今日（25日）表示，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室非常繁忙，有大量病人求診，嚴重超出負荷，呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到該兩間急症室；緊急服務則不受影響。

根據醫管局網站顯示急症室的等候時間，於中午12時15分，8間醫院的急症室要等候超過8小時，有關醫院為東區那打素醫院、明愛醫院、廣華醫院、聯合醫院、北區醫院、博愛醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院；而律敦治醫院亦要等候逾7小時。

醫管局指出，伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室求診的病人，可能需要等候非常長時間，又說現時求診的病人大部份是年紀較大、有長期病患和身體狀況較差的長者，需要醫護人員特別照顧及治療，呼籲病情較穩定的病人暫時避免到該兩間急症室，避免加重兩間急症室的負荷，讓醫護可集中人手照顧較有醫療需要的病人。

醫管局又說，兩間急症室的醫護人員正努力處理等候求診的病人，並會盡快安排有醫療需要的病人入院，或轉往其他醫院繼續接受治療，希望市民諒解。

另外，醫管局亦呼籲病情穩定的確診新冠病人，應避免前往急症室求診，以免加重急症室負苛。如有醫療需要，可預約醫管局轄下指定診所接受治療，或致電醫管局熱線1836 115 查詢。至於快速抗原測試呈陽性的市民，應先安排深喉唾液覆檢。

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責任編輯：黃悅晴