  • 19°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】多間公院急症需等8小時以上　伊院廣華已嚴重超負荷籲輕症者勿赴

社會 12:20 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

伊利沙伯醫院急症室非常繁忙。（資料圖片）

本港第五波疫情未見頂，多間公立醫院急症室要等候逾8小時，醫管局今日（25日）表示，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室非常繁忙，有大量病人求診，嚴重超出負荷，呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到該兩間急症室；緊急服務則不受影響。

根據醫管局網站顯示急症室的等候時間，於中午12時15分，8間醫院的急症室要等候超過8小時，有關醫院為東區那打素醫院、明愛醫院、廣華醫院、聯合醫院、北區醫院、博愛醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院；而律敦治醫院亦要等候逾7小時。

醫管局指出，伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室求診的病人，可能需要等候非常長時間，又說現時求診的病人大部份是年紀較大、有長期病患和身體狀況較差的長者，需要醫護人員特別照顧及治療，呼籲病情較穩定的病人暫時避免到該兩間急症室，避免加重兩間急症室的負荷，讓醫護可集中人手照顧較有醫療需要的病人。

醫管局又說，兩間急症室的醫護人員正努力處理等候求診的病人，並會盡快安排有醫療需要的病人入院，或轉往其他醫院繼續接受治療，希望市民諒解。

另外，醫管局亦呼籲病情穩定的確診新冠病人，應避免前往急症室求診，以免加重急症室負苛。如有醫療需要，可預約醫管局轄下指定診所接受治療，或致電醫管局熱線1836 115 查詢。至於快速抗原測試呈陽性的市民，應先安排深喉唾液覆檢。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理
今日 11:50
【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理
【第五波疫情】護士協會促醫管局統一復工資訊　免染疫醫護違反衞生署14天隔離令
今日 11:14
【第五波疫情】護士協會促醫管局統一復工資訊　免染疫醫護違反衞生署14天隔離令
【疫苗通行證】飲食業指業界昨生意額跌4成　掃針紙需時及二人限聚流失長者客成主因
今日 12:06
【疫苗通行證】飲食業指業界昨生意額跌4成　掃針紙需時及二人限聚流失長者客成主因

你可能感興趣

【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理
今日 11:50
【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理
【第五波疫情】護士協會促醫管局統一復工資訊　免染疫醫護違反衞生署14天隔離令
今日 11:14
【第五波疫情】護士協會促醫管局統一復工資訊　免染疫醫護違反衞生署14天隔離令
【疫苗通行證】飲食業指業界昨生意額跌4成　掃針紙需時及二人限聚流失長者客成主因
今日 12:06
【疫苗通行證】飲食業指業界昨生意額跌4成　掃針紙需時及二人限聚流失長者客成主因
疫情 治療 伊利沙伯醫院 廣華醫院 服務

最高瀏覽

【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
14:29 2022/02/24
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】