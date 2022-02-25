【醫護壓力】Dirty team護士因免疫系統問題未能打針　自費檢測放工已滿額面臨解僱感徬徨

▲ 有dirty team護士因無法呈交檢測報告，面臨解僱感徬徨。

疫情持續，醫管局本月下令所有員工須接種疫苗，否則不能進入工作場所，並會被視為「未獲批准缺勤」。近日一名公立醫院dirty team護士發文指，因自身免疫系統出問題未能打針，故每3日自費檢測。惟檢測中心目前改為即日派籌，他慨嘆工作繁忙，放工趕去取籌卻早已滿額。因沒檢測報告，不准上班，面臨解僱，令他感到徬徨無助。

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該名護士投稿至「公務員secrets」facebook專頁，訴說自身苦況。他表示在公院工作已11年，捱壞身體，導致免疫系統出問題，「但我從來無當自己係病人，我好勤力做！」因身體問題，他獲豁免接種疫苗，同時亦開始自費檢測，每三日一檢，每次$240。

因人手不足，他亦被派往dirty team，近日確診者急增，工作量亦大增，令他有感「百上加斤」。近日下班後，已無法趕去檢測，令他甚徬徨。他憶述，初期去檢測中心，工作人員比接受檢測的人還多，放工後去檢測也不成問題。惟最近接受檢測者眾多，即使預約，輪候時間也很長：

依家就日日排到蛇餅咁多人，檢測中心都亂晒坑，網上預約都要排隊，book同唔book，都要排3-4個鐘！

▲ 有公院護士表示放工後已無法取得籌號檢測，面臨解僱甚徬徨。（facebook專頁「公務員secrets」）

近日檢測中心做法有變，由網上預約改為即日早上派籌。更改措施後，令他感到不便。他慨嘆，因有工作在身，他無法排隊取籌，待忙碌完畢，放工趕去已滿額。改為派籌後，又再更改做法，而網上預約最快至3月3日才有名額：

三日排一次都唔緊要，排三個鐘都唔緊要， 但檢測中心規矩日日改，改朝早派籌，我呢啲放完工撲過嚟，邊夠阿公阿婆嚟啊？

因無法呈交檢測報告，上司對他說：「你無正式報告喎，你唔返得工喎。」他感覺到，這番話言下之意是將面臨被解僱。沒檢測中心的報告，上司亦指他不能上班，可能會被視為曠工，而院方亦不讓他留唾液樣本作檢測，令他不知所措。

前線需要我，屋企人亦都需要我，我上有四位高堂，膝下猶虛，但另一半又癌症。

工作壓力，加上養家的壓力，令他身心俱疲，甚惆悵。

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責任編輯：羅嘉欣