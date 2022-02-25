【封區檢測】將軍澳天晉II皇鑽天5A及5B座約500人檢測　發現17宗初步陽性和1宗結果待定

▲ 將軍澳天晉II皇鑽天(5A 5B)。 （梁偉榮攝）

​政府昨日（24日）限制將軍澳唐俊街天晉II皇鑽天（第5A及5B座）內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現17宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案。

昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，其間約500名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現17宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約200戶，當中約20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐