  • 19°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】將軍澳天晉II皇鑽天5A及5B座約500人檢測　發現17宗初步陽性和1宗結果待定

社會 12:28 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

將軍澳天晉II皇鑽天(5A 5B)。 （梁偉榮攝）

​政府昨日（24日）限制將軍澳唐俊街天晉II皇鑽天（第5A及5B座）內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現17宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案。

昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，其間約500名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現17宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約200戶，當中約20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【國安法】國安處暫控2名女子涉煽惑他人違反防疫規例 　今早西九龍裁判法院提堂
今日 11:08
【國安法】國安處暫控2名女子涉煽惑他人違反防疫規例 　今早西九龍裁判法院提堂
【內地升學】參與內地高校招收文憑試收生計劃下月起可報名　一文看清有關計劃報名安排
今日 12:18
【內地升學】參與內地高校招收文憑試收生計劃下月起可報名　一文看清有關計劃報名安排
【第五波疫情】社署指有5項安排採取特別服務　所有資助幼兒中心及長者日間護理中心暫停服務
今日 11:47
【第五波疫情】社署指有5項安排採取特別服務　所有資助幼兒中心及長者日間護理中心暫停服務
【第五波疫情】多間公院急症需等8小時以上　伊院廣華已嚴重超負荷籲輕症者勿赴
今日 12:20
【第五波疫情】多間公院急症需等8小時以上　伊院廣華已嚴重超負荷籲輕症者勿赴

你可能感興趣

【國安法】國安處暫控2名女子涉煽惑他人違反防疫規例 　今早西九龍裁判法院提堂
今日 11:08
【國安法】國安處暫控2名女子涉煽惑他人違反防疫規例 　今早西九龍裁判法院提堂
【內地升學】參與內地高校招收文憑試收生計劃下月起可報名　一文看清有關計劃報名安排
今日 12:18
【內地升學】參與內地高校招收文憑試收生計劃下月起可報名　一文看清有關計劃報名安排
【第五波疫情】社署指有5項安排採取特別服務　所有資助幼兒中心及長者日間護理中心暫停服務
今日 11:47
【第五波疫情】社署指有5項安排採取特別服務　所有資助幼兒中心及長者日間護理中心暫停服務
強制檢測 口罩 疫情 編輯 衞生防護中心 將軍澳

最高瀏覽

【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
14:29 2022/02/24
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】
16:54 2022/02/23
【確診自救】中醫準媽媽懷孕3個月確診12日後入院　咳嗽喉嚨痛失聲靠湯水自救【附做法】