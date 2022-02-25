【烏克蘭戰爭】內地網紅娶烏克蘭嬌妻落地生根　棄豪宅及相睇生意求援︰中國護照最值錢

▲ 內地網紅梅愛偲因迎娶烏克蘭嬌妻落地生根而成名，如今為保命要放棄財富。

俄羅斯全面向烏克蘭宣戰，俄軍兵分三路圍攻，基輔等多個地方爆炸，引發烏克蘭人大舉逃亡。連早年娶了烏克蘭美女為妻的內地網紅梅愛偲，也拍片上載微博稱非常驚慌，現時一家三口躲在地下室，希望自己手持的中國護照，能幫助他們一家離開。

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網紅梅愛偲娶了烏克蘭美女為妻，並育有一名年約7、8歲的女兒，在烏克蘭落地生根，並開設了一間相親公司，幫助中國男士娶烏克蘭美女做老婆，生意蒸蒸日上，帶挈他一家三口住豪宅，擁有私人泳池，生活富泰。

▲ 梅愛偲帶妻女和鄰居躲在地下室。（微博圖片）

躲地下室擔心叫不到外賣

在俄烏開戰前夕，梅愛偲仍輕鬆拍片表示相信俄軍會撤離，結果俄軍昨大舉進攻，包括首都基輔等多個大城市均遭到轟炸。梅愛偲於清晨開始聽到炮火聲，更親眼目睹導彈從空中飛過，急急回家執拾物品，帶妻女與鄰居躲到地下室，他更關心不夠溫飽︰「不知道還能不能叫外賣」。

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原本熱愛曬幸福的梅愛偲，自嘲如今像變成了戰地記者，並在微博陸續上傳烏克蘭西部機場被轟炸、傘兵降落、炮火聲、警報聲等影片。

他嘆謂，沒想到自己在烏克蘭生活了21年要淪落至此，身上最值錢是一本中國護照，帶不走其他財富，因昨天當地銀行已無法運作，存到銀行內的錢也不能提取。

現在說實話也不知道要帶上甚麼東西……最值錢的就是這本中國護照，真是希望撤僑的時候能帶上我一家人。

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急急自製國旗盼躲避戰火

中國駐烏克蘭大使館在當地時間今日（25日）宣布，因應烏克蘭局勢惡化，中國準備以包機的方式分批撤僑，也開放持香港、澳門特區護照以及台胞證的人士登記。中國駐烏克蘭大使館又提醒在烏的中國公民，如駕駛車輛出行，可在車身明顯處貼上中國國旗。

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梅愛偲馬上呼籲僑胞登記，並與女兒在地下室合力製作五星旗，藉此躲避戰火，卻反被網民批評「國旗應該常備」，他回覆網民稱自己「逃跑來不及準備」。

其貌不揚梅愛偲早年因在網上分享烏克蘭太太穿內衣搓餃子皮的照片，令他成為網絡紅人，很多中國網民也渴望迎娶烏克蘭美女，梅愛偲因而動起生意頭腦，在當地開設婚姻介紹所，安排內地男子與烏克蘭女子相親，並教烏克蘭女子中文，讓她們順利嫁到中國。

生意帶挈他一家三口搬入豪宅生活，梅愛偲不時分享嬌妻在私人泳池暢泳及豪宅內拍攝的美艷照片，看得網民非常羨慕。

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責任編輯︰王明芳