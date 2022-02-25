【第五波疫情】懲教署過去一周錄逾300人染疫料續現確診　集中荔枝角收押所赤柱監獄

▲ 懲教署截至昨發現202名在囚人士確診，延長暫停親友探訪服務至3月6日。（資料圖片）

懲教署今日（25日）表示，因應懲教院所內情況及社區疫情持續惡化，該署決定延長暫停親友探訪服務的安排至3月6日。截至2月24日，共發現202名確診在囚人士及135名快速測試呈初步陽性的在囚人士，主要集中在荔枝角收押所及赤柱監獄，相關在囚人士現正被隔離觀察。

懲教署表示，為偵測及截斷懲教院所內的感染個案及隱形傳播鏈，懲教署自2月18日起實施「鎖倉運作模式」，全面推行病毒檢測，連日來透過深喉唾液樣本測試及快速抗原測試，在不同院所成功偵測出多條隱形傳播鏈及感染個案。截至2月24日，共發現202名確診在囚人士及135名快速測試呈初步陽性的在囚人士，主要集中在荔枝角收押所及赤柱監獄，相關在囚人士現正被隔離觀察。

懲教署指，根據醫學意見，第一階段的全面病毒檢測有效地阻止疫情在監獄內迅速蔓延，但相信在未來一星期仍會繼續出現感染個案，必須持續為在囚人士進行病毒檢測，並要減少獄內人流及接觸。再者，社區感染個案連日來持續上升，情況嚴重，不同院所的探訪室職員亦相繼出現確診及傳播群組的個案。

懲教署因應獄內情況及社區疫情惡化速度，必須繼續採取緊急措施延長暫停親友探訪服務的安排至3月6日，並會適時檢視，詳情請留意該署發出的公告和部門網頁。

懲教署鼓勵在囚人士在這段時間利用信件方式與外界保持通訊，亦會特別批准在囚人士於2月28日至3月6日期間以公費支付寄出的信件數量由一封增至三封。此外，每名在囚人士在這段期間亦獲准額外接收認可交來物品一次。有關認可交來物品的種類和數量上限，可參考該署網頁的資料。

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責任編輯：李榮忠