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【勞資糾紛】青衣方艙醫院地盤現薪金糾紛　部分工人一度堵路抗議

社會 13:04 2022/02/25

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青衣方艙醫院地盤爆勞資糾紛 。

位於青衣市地段200號的方艙醫院建築地盤發生勞資糾紛，有多名工人懷疑薪金問題與判頭理論，一度堵路抗議。

事發在青衣路與航運路交界「方艙醫院」建築地盤，警方今日（25日）早上8時30分接報，指有工人抗議，警方趕及到場，經調停後，雙方和解後散去。

據了解，有10多名工人認為未獲得足夠及合理的薪金，而感到不滿，部分工人更曾堵路抗議。

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特區政府和中央選定5處地點作方艙醫院之用，包括落馬洲河套區、元朗潭尾、前新田購物城、洪水橋（近雞伯嶺路）和青衣市地段200號（近9號貨櫃碼頭）。政府估計，5地共可興建2萬個隔離設施床位。

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記者：余思嵐

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