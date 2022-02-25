【兒童染疫】2歲半仔確診抽筋40分鐘現腦炎入ICU　港媽呼籲盡快帶孩子往公立醫院

▲ 本港有名2歲半男童確診，抽筋40分鐘現腦炎入ICU。

第五波疫情下，有不少幼童感染新冠肺炎，更有離世個案，父母不能掉以輕心。有家長的2歲10個月大兒子確診，情況一度嚴重，出現腦炎、腦水腫，現時情況好轉，該港媽在網上分享兒子的經歷，呼籲家長如孩子染疫情況危急，要立即帶子女去公立醫院。

Omicron傳染力高，在10日內更有3名5歲以下兒童感染離世的個案，萬一孩子確診，家長需時刻留意子女狀況，如情況危急需盡快求醫。有名港媽日前在facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」發帖分享其2歲10個月大兒子的確診經過，有關資料值得家長們去參考，如萬一遇上同類狀況可去應對。

染疫2歲半男童抽筋暈倒

周一（21日），2歲半多兒子先出現發燒的徵狀，當天下午4時許開始發燒38度，食了退燒藥，至晚上11時多才退燒，期間有胃口及精神，到了半夜睡覺，媽媽聽到兒子發出咕咕聲，當日便便正常，但退燒藥效力過了又再次發燒。

翌日，兒子的情況突然急轉惡化，持續發燒，至下午1時多更暈倒。

突然「呀」咗一聲就暈咗，開始出現抽筋，抽筋期間全身伸直，我奶奶即時放手指俾佢咬住，因驚佢咬到自己，最後我奶奶隻手指流晒血。我哋即刻開車入咗醫院，經過搶救，確診中咗COVID-19，仲引發腦炎，喺ICU深切治療部，仲未醒返。

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現腦炎腦水腫一度處於危險期

媽媽強調真的要小心看顧小朋友，醫生告知她COVID-19此病毒很惡，當時兒子出現腦炎有水腫，未過危險期。

如果小朋友一有發燒真係要睇得好緊，如果不幸有我仔仔嘅情況，請即帶去公立醫院唔好去私家，政府佢會即收。

周三（23日），醫生致電告知事主，兒子開始有反應，目前情況暫時穩定，翌日可做磁力共振檢查腦部仍否有積水及損壞程度，因為兒子一度抽筋40分鐘，而正常人抽筋20分鐘腦部會開始受損。另一方面，當天事主、嫲嫲、婆婆及妹妹自己進行檢測都呈陽性。昨天（24日）事主有更新兒子狀況，

仔仔已經暫時可以自己呼吸唔需要插喉，體溫都正常，磁力共振亦顯示暫時冇再有腦水腫⋯⋯明天可以經胃喉俾奶佢，希望佢繼續加油。

網民家長集氣祝早日康復

網民紛紛為事主兒子集氣，希望阿仔及確診家人早日康復。事主希望以上資料幫到大家，期盼大家都身體健康、快些康復。部分網民留言如下：

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確診幼童出現急性腦炎

疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆曾表示，擔心Omicron BA.2是否有再變異。他跟專家分析過3宗幼童死亡個案，發現患者曾出現抽搐，而且檢查下發現都有腦水腫、急性腦炎、上呼吸感染等情況。

劉宇隆估計，可能涉及這些兒童沒有接種疫苗，而且過去兩年較少機會上學，減少接觸一般性的冠狀病毒，影響保護力，令他們遇到新冠病毒時，未能產生交叉免疫，亦可能是涉及先天免疫功能缺陷。

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責任編輯︰王明芳