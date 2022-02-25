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【不可能任務】練對打傷及氣門張振朗呼吸困難　杜穎珊從6米高台跳躍獲錢嘉樂稱讚

娛樂 13:47 2022/02/25

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張振朗跟杜穎珊同樣表現拼博。

TVB綜藝節目《不可能任務》16名藝人分別接受「動作特技考驗」及「特警遴選體驗」兩大不可能挑戰，當中「動作特技考驗」由錢嘉樂和林迪安擔任導師。

身為隊長的張振朗，於昨晚（2月24日）播出的第3集《不可能任務》裡，率領一眾隊員孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，繼續挑戰各項艱辛任務。

當中張振朗練習對打時傷及氣門，曾一度呼吸困難，除予這位隊長夠拼搏外，「後生女」杜穎珊經訓練後變得膽大，敢於六米高空躍下，難怪獲「魔鬼教練」林迪安激讚。

【拳王】張振朗從不拉關係走捷徑　入行10年靠鬥志打拼：做演員如跑馬拉松

張振朗跟6位隊員於節目裡接受跳彈床、撞破障礙物、滾樓梯、穿槍背、多人對打及高空跳下的挑戰，由頭帶到落尾的隊長振朗，亦在練習對打時被意外踢中氣門，強忍至完成動作後才大聲喊痛的振朗，眉頭深鎖兼呼吸出現困難。

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及後在迪安與嘉樂哥指示下，與早前拗柴受傷的戴祖儀齊齊休息，眼見振朗意志消沉，Joey更反過來安慰隊長謂：「第一日（受傷休息）心情係差啲架，我依家第三日好番好多喇。」

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杜穎珊夠大膽

至於女組員方面，訓練初期因不懂如何做好被打反應而被駡到喊的杜穎珊（Sandy），在短短數天內竟「脫胎換骨」，連出名要求高的林迪安導演，亦開金口大讚Sandy：「呢個人的日本名叫『估你唔到子』，成日都好似唔得唔得咁，但一嚟到又得架喎。」

事緣人仔細細的Sandy相當大膽，在「高空跳下」訓練中，眾學員需要從高達六米的架子一躍而下；雖然全程吊著威也，但由於跳躍點太高，半數隊員連嘗試的勇氣也沒有，隊長振朗則因氣門受傷被逼取消試跳，最終只剩下Sandy、有功夫底子的何慈茵Charlene及有跳舞底子的Eden作出挑戰。

因為表現突出，Sandy喺畢業作品中獲委以重任。

打頭陣的Sandy表現亦是最出色一位，雖然起跳前揚言緊張，但當她從六米高空躍下時不但沒有半點猶豫、落地一刻更露出欣喜神情。

戰鬥力急升的Sandy，在畢業作品中獲委以「女俠」重任，需吊著威也在高空做出高難度轉體動作。身為吊威也初哥的Sandy，練習期間多次意外撞到威也，最終令手臂嚴重瘀傷，但她仍笑著面對、屢敗屢試，難怪林導演點名稱讚。

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【不可能任務】戴祖儀驚累街坊流淚自責　張振朗難忘被嘲：係咪男人嚟？

藝術體操精英隊

現年25歲的Sandy，憑擔任《#後生仔傾吓偈》、《安樂蝸》及《姊妹淘》主持為人熟悉；她自少入選香港體操總會藝術體操精英隊。

Sandy於14歲開始練習瑜伽，曾3次代表香港參加國際瑜伽比賽，16歲時更在新加坡國際瑜伽比賽中奪得四面金牌，並先後於21歲及23歲考獲瑜伽導師證書、潛水及獨木舟牌等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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