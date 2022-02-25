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【家族榮耀】暖男黃浩然重視家庭生活　曾患重病感激太太不離不棄

娛樂 18:03 2022/02/25

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黃浩然是出名的愛妻號。

黃浩然於TVB熱播劇集《家族榮耀》飾演馬家二少爺馬耀祖，劇中背住妻子甄芯（楊茜堯飾）偷食小三Mandy（劉悅），且育有一名私生女，將花花公仔演繹得入型入格。

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在《家族榮耀》化身渣男，但現實生活的黃浩然是名愛妻號，與形象指導太太莫家嘉（Kaka）結婚16年恩愛如昔，而且浩然曾歷一場大病，讓他更加珍惜家人。

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結婚16周年

黃浩然和莫家嘉於2005年12月結婚，婚後6年先後誕下兒子Kayden和Ransley，三年抱兩，一家四口溫馨非常。黃太不時在社交平台上載生活日常，從中可見就算黃浩然工作有多繁忙，一定抽時間陪伴家人，閒時更送上驚喜冧愛妻。

比如剛過去的情人節及元宵節，黃浩然趁機出Post放閃，向太太公開示愛：「16周年、情人節、元宵節快樂……每一天都要快樂，Thx my love! 珍惜和你走過的每一天，我愛你！❤️也祝願大家甜甜密密，身體健康，幸福滿瀉！😘」兩公婆更擺出「1」和「6」的手勢合照，猶如一對熱戀中的小情人一樣甜蜜。

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罕見病感悟珍惜

2014年，黃浩然突罹患「貝賽特氏症」，為一種罕見的免疫系統疾病，會造成潰瘍及各種損傷，有死亡風險，但目前成因不明，或與遺傳或環境因素有關。當等候診斷結果期間，他心情極為沉重，有感在醫院等死，幸得太太肺腑之言、不離不棄，讓他振作抗病，在家人支持下康復起來。

公司和工作可以隨時找人替代你，但家庭和孩子，沒有人可以替代你。

當年停工休養足足一年，向來對事業心極重的他經過這一役，一切以太太及兩名寶貝仔為重，不惜減產少接劇都陪伴妻兒，令他感悟珍惜眼前人。

撰文 : TOPick柴犬出動

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