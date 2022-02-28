【靚太安樂窩】伊萊克斯UltimateHome2合1空氣淨化抽濕機　一機高效淨化吸濕無懼病菌入侵

「回南天」殺到，「濕𣲷𣲷」的天氣令到牆壁、地板和天花都「流淚」，家中每個角落都無一倖免。一不留神更會惹來霉菌，心情大打折扣，同時暗藏健康危機。加上疫情肆虐，病毒無聲無息竄入家中，防不勝防。靚太在面對多重夾擊下，究竟有何法寶可以改善家居的空氣質素，同時又能除濕，締造清新乾爽的舒適環境。

▲ 伊萊克斯UltimateHome 2合1空氣淨化抽濕機不單提供一個舒適清爽的空間，而且簡約型格的外型更能成為家居添上時尚美。

2合1多功能 蝸居空氣潔淨抽濕小法寶

蝸居雖小但也要五臟俱全，每樣家電當然要精心挑選，兼具多功能及高效益的設計，務求慳地方又實用。市面上林林總總的空氣清新機都標榜高效潔淨空氣，要界定其效力，那必定要看CADR值（潔淨空氣輸出比率），數值愈高愈好，代表空氣淨化的能力愈強。

▲ 其空氣淨化有效範圍達450尺、CADR值達到342m3/hr，抽濕範圍更高達600尺，適合一般香港家庭。

▲ 備有27公升強效除濕功能，確保全屋能呼吸潔淨空氣之餘，無懼濕氣入侵。

就如伊萊克斯UltimateHome 2合1空氣淨化抽濕機EDH14TRBD2，其空氣淨化有效範圍達450尺、CADR值達到342m3/hr，抽濕範圍更高達600尺，配合27公升強效除濕功能，確保全屋能享受潔淨空氣之餘，無懼濕氣入侵，抽濕淨化一步到位，細菌、病毒和異味無處可逃！同時，雙效功能配合智慧模式，可自動調節空氣質素，帶給家人最舒適健康的空氣。

▲ 配備4重高效過濾，包括前置濾網、抗菌塗層、HEPA等級濾網、負離子，可去除99%冠狀病毒及H1N1病毒，更可濾走最細 3納米懸浮微粒。

打造潔淨零「毛菌」 4重高效過濾倍安心

春夏是毛孩換毛季節，加上空氣中無形的污染物，家中的空氣污染指數有機會達嚴重級別。此時，過濾效能極佳的空氣淨化抽濕機便可大派用場，成為家中的守護神。伊萊克斯UltimateHome2合1空氣淨化抽濕機配備4重高效過濾，包括前置濾網、抗菌塗層、HEPA等級濾網、負離子，可去除99%冠狀病毒及H1N1病毒，更可濾走最細 3納米懸浮微粒，一機「盡吸」肉眼難見的細菌病毒及污染物，毛孩家庭再也不用擔心毛髮飄揚造成敏感。

▲ 配合智慧模式，能因應室內的空氣質素和濕度自動調節，帶給大家最舒適的家居空氣。

實時分析居家空氣指數 24小時享受無噪潔淨空間

每天出門總會留意空氣質素健康指數，回南天還要查看濕度指數，有沒有想過家中都可以有個人化數據？不論在內或外，也能實時分析居家空氣指數。

▲ 下載專屬手機APP，一機在手輕鬆掌握屋內濕度和空氣狀況，非常方便。

這款空氣淨化抽濕機設有專屬手機APP，一機在手輕鬆掌握屋內濕度和空氣狀況。用家更可按個人行程遠程操作、定時開關，或者排程每周指定日子時間運行，時刻享受到最清新的空氣。

▲ 擁有高規格35項安全設計，有多項防熱、防燃，保護電路等安全設計，而且寧靜舒適，無論毛孩和主人都住得舒適安心。

天氣潮濕，不少家庭都會長時間啟動空氣淨化抽濕機，潔淨空氣同時方便乾衣。但電器長開容易造成過熱，後果可大可小。此空氣淨化抽濕機擁有高規格35項安全設計，有多項防熱、防燃，保護電路等安全設計，即使長時間使用都可安心無比，全天候保護家中。您更可選擇睡眠模式，此模式會自動用最低風量運轉，運作時最低音量只有25dB，讓你可享受寧靜、清爽、舒適的環境。