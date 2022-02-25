【飲食速報】中環美食酒吧周末居酒屋風味早午餐　歎Musubi Hiro廚師發辦時令前菜【飲食速報】

▲ 全新周末早午餐，菜式選擇多元。(餐廳提供)

中環美食酒吧 Musubi Hiro 最新推出3道菜周末早午餐（$268位) 及兩小時無限暢飲套餐（$198位) ，讓食客一邊品嚐富有日式居酒屋風味的美饌，一邊享受愜意時光。周末早午餐先由令人垂涎的前菜揭開序幕，包括用上時令食材的3款廚師發辦前菜、融合南美及日本風情的日式餃子配阿根廷青醬 、純素蔬菜餡餅。 客人亦可額外加配吞拿魚牛油果沙律，配上柚子醬油，啖啖充滿清新滋味，又或是鮮味無比的海膽吞拿魚他他御結。

餐廳特意加入了多款經典及中西合璧的創新御結，重點推介御結滋味二重奏，將兩款御結層疊起，賣相吸引。客人可自選兩款不同口味的御結，由經典午餐肉口味，秘製香脆超級午餐肉御結，清新之選蟹肉青瓜御結至每周不同的素食御結口味等。

不可錯過的還有 Hiro 早餐之選，富蛋香並入口即化的鰻魚奄列，配上新鮮沙律、香菇及多士； 亦有鰻魚以外的選擇，包括雞蛋午餐肉、鮮嫩多汁的燉牛頰肉、鰻魚奄列及鮮甜誘人的海膽（另加$148），照顧不同食客的需求。

▲ 享受美食的同時，客人亦可升級加配兩小時無限暢飲套餐（$198位）。(餐廳提供)

還可選擇美式早餐概念，如日式炸雞配鬆餅，酥脆香口的炸鷄連同煎蛋，鹹甜交織，口感豐富。肉食愛好者必定一試廚師用心之作150 克牛扒配無限量薯條（另加48），配上黑松露蛋黃醬更令整體層次昇華。壓軸登場的是精致美味的是日甜品。享受美食的同時，客人亦可升級加配兩小時無限暢飲套餐（$198位），盡情享用香檳，指定日本清酒、啤酒、雞尾酒、指定紅白酒、無酒精飲品如招牌 Hiro 無酒精雞尾酒、冰茶、礦泉水及有氣礦泉水等。

▲ pancake 做早餐，是不少人的至愛。(餐廳提供)

全新周末早午餐由即日起，逢星期六、日及公眾假期中午 12 時至下午 6 時期間供應。

訂座可按此網站或電話 5597 6911。

地址：中環閣麟街 37 號地下 (擺花街交界)

記者：郭秀芳