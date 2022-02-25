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【Mr. Stranger】Anson Lo為第8首作品化身吸血鬼　神徒興奮：想俾你吸晒啲血！

娛樂 15:39 2022/02/25

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人稱「教主」的MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）今日推出他的第八首個人單曲《Mr. Stranger》，教主以Chok爆吸血鬼造型亮相，MV將於今晚（2月25日）9點在YouTube上架，Anson Lo的「教徒」（粉絲名稱）大表期待，更有神徒揚言：「想俾你吸晒啲血！」

男團MIRROR於2月初在其官方社交平台預告，今個月將會推出4首單曲，繼Ian（陳卓賢）的《留一天與你喘息》以及Jeremy（李駿傑）的《半》後，終於輪到「教主」Anson Lo。

【MIRROR成員】12子輪流開Live陪粉絲留家抗疫　MIRROR助ViuTV轉虧為盈賺近億元

（instagram圖片）

鄭欣宜期待教主新作

教主日前在社交網站貼出一張戴著紅色隱影眼鏡的大頭照，底下寫著新歌歌名《Mr. Stranger》，Anson Lo透露：「今次是吸血鬼主題～你們期待嗎？」

曾跟他多次合作MV和廣告的鄭欣宜留言不禁驚呼：「OMG...」更有大批神徒留言表示期待：「想俾你吸晒啲血！」

最新影片推介：陶大宇專訪

《Mr. Stranger》MV晚上9時上架

Anson Lo在昨日（2月24日）再貼出新歌MV預告，穿上吸血鬼裝束的他從容地在人群中走過，鏡頭閃現他熱舞的畫面，Anson留言問粉絲們：「Are you ready？」

新歌《Mr. Stranger》於今日中午已經面世，節奏強烈的曲風配有極多教主擅長的英文Rap詞，新歌MV將於今晚9時在MIRROR官方YouTube頻道上架。

忙於籌備新歌的Anson Lo，在限時動態分享「教母」為他準備的晚餐照片，時間標記著凌晨4時多，教徒們表示心疼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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