【第五波疫情】梁栢賢料社區感染人數逾20萬　認為應提升接種效率及支援家居隔離人士

▲ 梁栢賢。 (資料圖片)

新冠疫情嚴峻，醫管局前行政總裁梁栢賢估計，目前社區感染人數已超過20萬，預計至3月下旬高峰期，累積實際感染人數會直迫100萬，認為現時最重要是提升接種效率、治理重症病人，及實體支援家居隔離人士。另外，港大化學系博士鄺士山（K Kwong）分享其應急方法，指自己在家中的戶外準備一個隔離營，有症狀就會搬去居住。

梁栢賢於社交平台說，估計疫情至今，社區感染人數已超過20萬，又指出很多市民快速檢測呈陽性之後，亦沒有呈報，相信至3月下旬的高峰期，累積實際感染人數會直迫100萬。

梁栢賢又認為，隔離設施嚴重不足和滯後，強制檢測、封城等措施，已經錯過黃金時機，不可能控制疫情擴散。他說，樂觀估計，4月感染人數仍會高企，而由於感染而得到自然抗體及接種率提升，社會群體免疫達到9成以上，屆時感染數字就會回落。

他指出，目前時最重要是提升接種效率，做好治理重症病人，實體支援家居隔離人士，並照顧獨居、高風險確診者的隔離照顧。

▲ K Kwong 分享，已在家中備用「隔離營」。

化學博士K Kwong今日（25日）在社交平台分享其應急方法，呼籲市民勿自亂陣腳。他認為以政府現有資源不可能隔離所有感染者，認為市民可以做到「自救」。他指自己在家中戶外準備了一個「隔離營」，如果有出現少少症狀就會搬到營內居住，而上廁所就會使用膠袋。

K Kwong又說，市民即使沒有症狀，都可以是帶菌者，希望市民在家外位置帶好口罩，盡量避免在公眾地方聊天，外出食飯仍盡快吃畢。

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記者：黃悅晴