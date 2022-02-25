  • 19°C
香港時間 : 2022225日 (週五) 14:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】梁栢賢料社區感染人數逾20萬　認為應提升接種效率及支援家居隔離人士

社會 13:47 2022/02/25

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

梁栢賢。 (資料圖片)

新冠疫情嚴峻，醫管局前行政總裁梁栢賢估計，目前社區感染人數已超過20萬，預計至3月下旬高峰期，累積實際感染人數會直迫100萬，認為現時最重要是提升接種效率、治理重症病人，及實體支援家居隔離人士。另外，港大化學系博士鄺士山（K Kwong）分享其應急方法，指自己在家中的戶外準備一個隔離營，有症狀就會搬去居住。

梁栢賢於社交平台說，估計疫情至今，社區感染人數已超過20萬，又指出很多市民快速檢測呈陽性之後，亦沒有呈報，相信至3月下旬的高峰期，累積實際感染人數會直迫100萬。

梁栢賢又認為，隔離設施嚴重不足和滯後，強制檢測、封城等措施，已經錯過黃金時機，不可能控制疫情擴散。他說，樂觀估計，4月感染人數仍會高企，而由於感染而得到自然抗體及接種率提升，社會群體免疫達到9成以上，屆時感染數字就會回落。

他指出，目前時最重要是提升接種效率，做好治理重症病人，實體支援家居隔離人士，並照顧獨居、高風險確診者的隔離照顧。

K Kwong 分享，已在家中備用「隔離營」。

化學博士K Kwong今日（25日）在社交平台分享其應急方法，呼籲市民勿自亂陣腳。他認為以政府現有資源不可能隔離所有感染者，認為市民可以做到「自救」。他指自己在家中戶外準備了一個「隔離營」，如果有出現少少症狀就會搬到營內居住，而上廁所就會使用膠袋。

K Kwong又說，市民即使沒有症狀，都可以是帶菌者，希望市民在家外位置帶好口罩，盡量避免在公眾地方聊天，外出食飯仍盡快吃畢。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】何栢良指現時1名病人可以傳染給3人　接種率跟不上病毒繁殖率
今日 10:24
【第五波疫情】何栢良指現時1名病人可以傳染給3人　接種率跟不上病毒繁殖率
【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理
今日 11:50
【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理
【第五波疫情】港怡醫院推免費網上診症服務　為9歲或以上市民提供服務
今日 13:41
【第五波疫情】港怡醫院推免費網上診症服務　為9歲或以上市民提供服務

你可能感興趣

【第五波疫情】何栢良指現時1名病人可以傳染給3人　接種率跟不上病毒繁殖率
今日 10:24
【第五波疫情】何栢良指現時1名病人可以傳染給3人　接種率跟不上病毒繁殖率
【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理
今日 11:50
【第五波疫情】范鴻齡指隔離及治療設施必須不斷加建　醫管局考慮對部分醫護實施閉環管理
【第五波疫情】港怡醫院推免費網上診症服務　為9歲或以上市民提供服務
今日 13:41
【第五波疫情】港怡醫院推免費網上診症服務　為9歲或以上市民提供服務
隔離營 疫情 化學 梁栢賢 社交平台

最高瀏覽

【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
14:29 2022/02/24
【家族榮耀】馬老爺出手與二家嫂甄芯暗戰　網民指楊茜堯角色笑裡藏刀：成日懶正義
【星二代教育】型男爸爸譚耀文為子女慶生　15歲大仔具音樂天份讀貴族學府哈羅
18:06 2022/02/24
【星二代教育】型男爸爸譚耀文為子女慶生　15歲大仔具音樂天份讀貴族學府哈羅
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心