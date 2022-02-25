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【飛虎3】張兆輝不用替身拍危險動作　展現50+型男魅力被封「中佬天花板」

娛樂 13:41 2022/02/25

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由張兆輝（輝哥）、苗僑偉（三哥）、馬德鐘（馬神）、黃宗澤、吳卓羲等人主演的劇集《飛虎3壯志英雄》正在大台熱播，在剛播出的《飛虎3壯志英雄》第4集內，圈中「四大美魔男」強勢登場，四位「50+型男」三哥、輝哥、馬神與陳豪在劇中散發出陣陣熟男剛陽魅力，被網民封為「中佬天花板」。

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親身上演「人肉滾球」

昨晚第4集《飛虎3》劇情講到由陳豪飾演范少鋒率領的飛虎隊與大反派在棄置商場展開連環駁火戰，最終因為張嘉軒（黃宗澤飾）的判決失誤，令范少鋒慘死在敵人的火箭炮下。

另一邊廂， 張偉樺（張兆輝飾）為躲避敵人的手榴彈，不惜化身「人肉滾球」，從約高3層樓高的扶手電梯上滾落地面。為達到最佳拍攝效果，輝哥堅持親身上陣，拒用替身演員，毫不錫身非常專業。

范少鋒的殉職令飛虎隊籠罩著一片愁雲慘霧，張偉樺繼第一季《飛虎之潛行極戰》痛失好兄弟黃榮賢（陳山聰飾）後，今季再次面對手足離去。其中一幕，輝哥演繹在床上難掩傷心之情流下男兒淚，盡顯紮實演技。

50+型男各具魅力

在范少鋒告別式上，三哥飾演的許俊飛與馬德鐘飾演的展博文登場。

不少網民留意到《飛虎3》雲集了多位50歲以上的圈中熟齡型男，更封三哥、馬神、輝哥與陳豪為「四大美魔男」，他們不單止保養得宜，現實生活中同樣是愛妻號兼廿四孝爸爸，愛情、事業、家庭都能面面兼顧，所以稱他們為「中佬天花板」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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