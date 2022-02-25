【第五波疫情】港怡醫院推免費網上診症服務　為9歲或以上市民提供服務

▲ 港怡醫院推免費網上診症服務，為9歲或以上市民提供服務。（資料圖片）

本港新冠疫情持續嚴峻，昨日（24日）新增8,798宗確診個案，累計已逾7萬宗陽性個案，同時有近17,269宗呈報個案，為疫情來最高。港怡醫院宣布，由3月1日起，港怡醫院推出免費視像會診服務，由家庭醫學專科醫生診症，為9歲或以上市民提供診症服務，暫為期一個月，同時藉此減輕公立醫院的負擔。

港怡醫院表示，自疫情初期已推出視像會診服務，讓病人可安在家中接受醫療服務。鑑於近日疫情嚴峻，港怡醫院家庭醫學視像會診中心將於下月推出免費的網上診症服務，希望有需要人士得到適時、專業的醫療服務，同時藉此減輕公立醫院的負擔。

由3月1日起，港怡醫院推出免費視像會診服務，由家庭醫學專科醫生診症，暫為期一個月。任何有需要的市民均可透過醫院的網上系統，預約視像會診服務，成功預約的病人會收到診症服務詳情及確認電郵，而醫院將為9歲或以上市民提供診症服務。

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責任編輯：李榮忠