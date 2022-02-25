【學生運動員】教資會將每學年向八大增撥100萬　助校方向學生運動員提供專屬支援

▲ 大學教育資助委員會推出「學生運動員學習支援及入學計劃」。（教資會提供）

大學教育資助委員會今日（25日）公布推出「學生運動員學習支援及入學計劃」，每所大學將於每學年獲撥款100萬作中央支援，而每名正修讀學士學位課程的合資格學生運動員，會獲額外增撥15萬作個別支援。教資會已就計劃2022／23至2024／25學年預留最多一億元撥款。

教資會說，計劃將向大學提供每學年100萬的額外撥款，校方可向學生運動員提供專屬支援，如透過聘任學生運動員支援統籌專員，為學生運動員由入學至畢業提供一站式指導及支援；亦將增聘個人教學助理，加強對每位學生運動員在學業上的支援。

8所教資會資助大學校長已經與教資會秘書長鄧特抗簽署意向文件，以示與教資會的合作及對計劃的支持。



教資會主席唐家成表示，「學生運動員計劃」為香港運動員入讀教資會資助大學提供便利，相信計劃有助解決學生運動員面對的兩大挑戰，讓未持有所需學歷的運動員入讀大學，並讓他們在外作賽和訓練時，獲得特別學習支援。他又說，計劃有助推動各大學在制度上，進一步支持有意作雙軌發展的傑出運動員，讓他們在學業和體育生涯均取得成就。

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責任編輯：黃悅晴

