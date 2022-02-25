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【明星理財】陳奐仁以音樂NFT大賺150萬成神話　張敬軒以NFT行善創潮流

娛樂 14:03 2022/02/25

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陳奐仁去年在NFT平台售出兩首歌曲大賺150萬。（經濟日報圖片）

NFT（非同質化代幣）的熱潮由去年起席捲全球，更令不少演藝界明星加入這股熱潮，現時NFT除了最熱門的人物頭像、圖像外，聲音和歌曲檔案也是一大熱門，去年音樂人陳奐仁就憑兩首音樂作品的NFT，獲利150萬港元，令不少音樂人也發現這是一個確保創作者收入的新平台。

NFT因其不可分割、不可替代、獨一無二的特性，由去年起吸引不少資金流入投資市場，在藝術界和音樂界亦掀起關注，因其保障創作者原創作品的所有權和版權，令創作人有機會獲可觀的收入來源。

音樂人陳奐仁去年在NFT拍賣平台發布兩首原創歌曲《nobody gets me 》及《The XXXX Is An NFT》，後者並包含27秒的MP4影片檔案，結果在NFT平台獲得大成功，兩曲分別獲取7個以太幣及539個幣安幣，以當時虛擬貨幣匯率計算，歌曲在賬面上共獲利150萬港元，令樂壇中人大表驚訝。

其實香港音樂人林健華去年亦曾在在NFT交易平台發布5首單曲demo，結果共以520以太幣賣出，結合當時匯率更高達千萬港元，一度創下全球NFT單曲音樂最高成交記錄。

張敬軒去年演唱會鑄造了聲音NFT行善。

另外，華語歌手黃明志作品《玻璃心》及《Go NFT》放上NFT平台，前者更在3小時內賣光，為他進帳逾84萬美元，他更揚言「一覺醒來我變成了大富翁」。

軒仔NFT作慈善拍賣

軒仔更將神秘感言鑄成世上只有一枚的NFT，作為公開慈善拍賣，底價為10萬元；成功競投的買家將獨家聽到該段留言，更可獲得軒仔尾場演唱會第一行門票，及預覽正式綵排。據拍賣網頁，目前最新出價為11萬元，拍賣將於10月25日下午1時結束。

以往歌手出歌，因實體音樂市場息微，唱片業不如90年代風光，歌手要靠其他演出如拍劇、廣告、演唱會增加收入，而作曲填詞人更加難保證收入，不過陳奐仁就坦言NFT平台的出現，或者可改變創作人生態，讓其可專心創作，也能賺取到生活費，甚至是可觀酬勞。

劉以達加入戰團。

在本地樂壇，去年張敬軒也曾為紅館演唱會錄製入行20年的神秘感言，鑄成世上僅有一一枚的NFT，作為公開慈善拍賣，底價為10萬元；成功競投的買家可獨家聽到該段留言，更獲得演唱會第一行門票，及預覽正式綵排。

而近日音樂人劉以達亦宣布加入NFT市場，本周會在平台OpenSea推出三首原創歌曲《World’s Dread》、《《White Light》及舊曲改編的《Lover》，迎向這股音樂新潮流。

最新影片：陶大宇訪問

記者：區家歷

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