【明星理財】陳奐仁以音樂NFT大賺150萬成神話　張敬軒以NFT行善創潮流

NFT(非同質化代幣)的熱潮由去年起席捲全球,更令不少演藝界明星加入這股熱潮,現時NFT除了最熱門的人物頭像、圖像外,聲音和歌曲檔案也是一大熱門,去年音樂人陳奐仁就憑兩首音樂作品的NFT,獲利150萬港元,令不少音樂人也發現這是一個確保創作者收入的新平台。

NFT因其不可分割、不可替代、獨一無二的特性,由去年起吸引不少資金流入投資市場,在藝術界和音樂界亦掀起關注,因其保障創作者原創作品的所有權和版權,令創作人有機會獲可觀的收入來源。

音樂人陳奐仁去年在NFT拍賣平台發布兩首原創歌曲《nobody gets me 》及《The XXXX Is An NFT》,後者並包含27秒的MP4影片檔案,結果在NFT平台獲得大成功,兩曲分別獲取7個以太幣及539個幣安幣,以當時虛擬貨幣匯率計算,歌曲在賬面上共獲利150萬港元,令樂壇中人大表驚訝。

其實香港音樂人林健華去年亦曾在在NFT交易平台發布5首單曲demo,結果共以520以太幣賣出,結合當時匯率更高達千萬港元,一度創下全球NFT單曲音樂最高成交記錄。

另外,華語歌手黃明志作品《玻璃心》及《Go NFT》放上NFT平台,前者更在3小時內賣光,為他進帳逾84萬美元,他更揚言「一覺醒來我變成了大富翁」。

軒仔NFT作慈善拍賣

軒仔更將神秘感言鑄成世上只有一枚的NFT,作為公開慈善拍賣,底價為10萬元;成功競投的買家將獨家聽到該段留言,更可獲得軒仔尾場演唱會第一行門票,及預覽正式綵排。據拍賣網頁,目前最新出價為11萬元,拍賣將於10月25日下午1時結束。

以往歌手出歌,因實體音樂市場息微,唱片業不如90年代風光,歌手要靠其他演出如拍劇、廣告、演唱會增加收入,而作曲填詞人更加難保證收入,不過陳奐仁就坦言NFT平台的出現,或者可改變創作人生態,讓其可專心創作,也能賺取到生活費,甚至是可觀酬勞。

在本地樂壇,去年張敬軒也曾為紅館演唱會錄製入行20年的神秘感言,鑄成世上僅有一一枚的NFT,作為公開慈善拍賣,底價為10萬元;成功競投的買家可獨家聽到該段留言,更獲得演唱會第一行門票,及預覽正式綵排。

而近日音樂人劉以達亦宣布加入NFT市場,本周會在平台OpenSea推出三首原創歌曲《World’s Dread》、《《White Light》及舊曲改編的《Lover》,迎向這股音樂新潮流。

