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【提前暑假】童謠團隊逢周五開網上唱遊班　招收3至11歲兒童邊玩邊學【內附連結】

親子 15:05 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

創作者波波姐姐將帶領各位小朋友暢遊音樂同故事世界。（商戶提供）

疫情嚴峻，政府宣佈全港中小幼提早在3月開始放暑假。一眾小朋友提早迎來這個不一樣的「暑假」，留在家中的假期有甚麼寓學習於玩樂的「暑期活動」？

本地廣東話兒歌創作團隊「天晴童謠」將於3月4日開始，每週五下午4點經透過Zoom舉辦春日暑假唱遊堂，讓小朋友們在家中的假期也能夠邊玩邊學習，在週五盡情放電。

在這突如其來的暑假期間，天晴童謠希望透過「春日暑假唱遊堂」，在這段缺乏外出體驗和社交活動的日子，為小朋友透過音樂帶來快樂又充實的假期。

「天晴童謠」現時的Youtube總瀏覽量達至1600萬，深受家長及小朋友喜愛。（商戶提供）

除主要創作者波波姐姐外，天晴童謠的成員還包括「天晴合唱團 BAND BAND SUNSHINE」的阿寶、皮皮、甘仔、阿寶。可愛的插畫造型由香港十大設計師 Toby Yeung設計，帶領各位小朋友暢遊音樂同故事世界，創作屬於香港小朋友的共同回憶。

在每週六舉行的春日暑假唱遊堂中，天晴童謠會把音樂結合音學、故事、小手工，例如填色遊戲等，讓小朋友整個家中假期也擁有有趣的藝術活動。

春日暑假唱遊堂

時間：3月4日至4月29日（每週五）

時間：4pm - 4:45pm

對象：3至11歲

內容：唱歌、故事、問答環節、小手工

每堂費用：非會員 $38／會員 $20（報名連結

記者：王嵐

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