【上訴終院】地產經紀涉管膠索帶罪成判囚　終院批上訴許可6月16日聆訊

▲ 經紀就定罪申請上訴許可至終審法院獲批。（資料圖片）

地產經紀於2019年區議會選舉當日，在維園被搜出身上管有48條膠索帶，經審訊後被裁定管有攻擊性武器或工具適合作非法用途罪成，被判監5個半月，為首宗涉管有索帶而被定罪案件。經紀上訴被駁回後須即時服刑，今（25日）就定罪申請上訴許可至終審法院獲批，聆訊將於6月16日進行。

上訴人陳俊傑已服刑完畢，上訴一方指出本案主要爭議是，膠索帶是否屬於《簡易程序治罪條例》17條條文中的「其他適合作非法用途的工具」。

上訴庭早前裁定條文中兩次出現「非法用途」的字眼，認為兩者詮譯沒有特定內容。上訴一方則認為條文中的中文及英文釋議上出現分歧情況，上訴庭處理本上訴時，先審視中文詮釋，再審視英文版本後作出裁定，上訴庭亦發現中英文版本出現不一致的情況。

上訴一方認為，基於條文中英文詮釋上出現不同版本，涉案人士於索取法律意見時或會遇上不公平情況。上訴一方指出，若涉案人士向其外籍律師索取法律意見時，該代表律師只會閱讀英文版本，即條文提及膠索帶將不包含於「其他適合作非法用途的工具」，涉案人士將獲得有關法律意見，對其或造成不公。

律政司一方不反對由終院釐清有關法律觀點，但不認同本案涉及嚴重不公平情況。律政司一方認為，法庭於審視條文的中英文版本時，應針對其立法原意。根據《釋義及通則條例》，若法例條文中英文本出現分歧時，應考慮到條例的目的及作用，採用最能兼顧及協調兩文本的意義。律政司一方認為本案只涉法律爭議。

終院3名法官聽取陳詞後，批准上訴許可申請，聆訊訂於6月16日進行，稍後頒布書面判決書。

上訴人被控1項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，違反《簡易程序治罪條例》第17條，控罪指他於2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街與羅素街交界管有一包膠索帶。

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記者：林育慧