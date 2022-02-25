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【Disney+劇集】黑色愛情喜劇《瘋狂愛上你》　金材昱鄭秀晶甜蜜殺戮又驚又喜

娛樂 14:26 2022/02/25

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金材昱及鄭秀晶領銜主演《瘋狂愛上你》。

Disney+全新韓劇《瘋狂愛上你》（Crazy Love）於3月7日起上架，全劇共16集，由主演大熱劇集《她的私生活》與《VOICE》的雕刻美男金材昱及演出過《繼承者們》、《機智牢房生活》、《玩家》與《Search：非武裝救援》的冰山美人鄭秀晶（Krystal）攜手合作，上演一段充滿曲折誤會、意想不到的黑色浪漫喜劇。

《瘋狂愛上你》

《瘋狂愛上你》圍繞一名員工及上司出乎意料的浪漫故事，講述天才數學講師、同時也是補習班CEO盧高鎮（金材昱飾演）有天開始收到不明來歷的死亡威脅，因此精心策劃一場追蹤計劃，打算查出犯人。

計劃展開不久，內向又勤奮的秘書李信雅（鄭秀晶飾演）就被診斷出絕症，並決心對刻薄挑剔的上司進行一連串報復行動，偶然間卻不小心發現盧高鎮的異常情況，一段甜蜜與殺氣兼具的浪漫故事悄悄萌芽，意想不到的精彩劇情也將隨之上演。

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該劇由編劇金寶劍（《DRAMA STAGE》、《關於我情敵的一切》）編寫，導演金正賢（《晝與夜》、《各位國民》、《玉蘭麵屋》、《神級秘書》）執導。

最新影片推介：陶大宇專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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