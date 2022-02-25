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【【煽動言論】涉網上煽動違防疫規例　兩女提堂其中1人發燒未能應訊

社會 14:08 2022/02/25

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案件今（25日）於西九龍裁判法院提堂。(資料圖片)

警方國安處昨搜查旺角「初凝．芝茶」茶飲店後，拘捕2名女子。2人涉於社交平台發布煽動言論，包括呼籲市民不要接種疫苗等，分別被控作出1項或多項具煽動意圖的作為罪。案件今（25日）於西九龍裁判法院提堂，兩人今毋須答辯，首被告因高燒未能出庭應訊。裁判官應控方申請，將案件押後至4月21日再訊，以待警方作進一步調查，兩被告還押侯訊。

兩名被告侯穎欣（24歲）和林宛宜（21歲），控罪書上均未有報稱職業，分別被控1項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，違反《刑事罪行條例》第 10(1)(a)條。

控罪指，兩名被告於2020年10月1日至2022年2月17日期間（包括首尾兩日）在香港，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 Facebook 及 Instagram 發布陳述和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特别行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛，及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

首被告侯穎欣暫時毋須答辯，代表律師於庭上表示，首被告昨晚因身體不適入院檢查，今早擬被帶往法院應訊時被發現正發高燒，故未能出庭應訊。

次被告林宛宜則於下午提堂，兩名被告申請保釋均被拒，控方申請將案件押後再訊，以待警方作進一步檢查，包括查閱兩被告的手機資料及店舖內的閉路電視片段，裁判官將案件押後至4月21日再訊，兩被告還押侯訊。

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記者：梁錦麟

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