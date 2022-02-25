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【食品供應】屠宰業大量人員染疫　業界指港府今起叫停內地活豬牛供港

社會 14:18 2022/02/25

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屠宰業關聯人員相繼染疫，業界指當局叫停內地活豬牛供港。（黃建輝攝）

市民繼捱貴菜後，日後更有機會要捱貴價豬肉及牛肉。有本地活豬活牛商會指，當局因應屠宰、檢驗及運輸人手不足，今日起暫停內地活豬牛供港，本地市場只餘下本地豬應市，佔整體供應量約一成，建議市民購買冰鮮牛及冰鮮豬代替。TOPick正向食環署查詢。

鮮肉大聯盟副主席關國華表示，收到食物環境衞生署通知，指因應上水屠宰場、食環署檢驗組及運輸人員相繼染疫，以致進行屠宰流程的人手嚴重不足，故要求內地由今日起停止活豬牛供港，涉及本地每日活豬牛供應量的9成，暫未知供應何時會恢復。

開設農場養本地豬的香港農業聯合會主席陳建業估計，內地豬暫停供應將持續一周，建議市民期間可購買本地活豬及冰鮮豬，前者佔本地每日活豬供應量約一成，大約200至300隻，將送往荃灣屠房屠宰，強調本地豬供應量及價格不受影響，維持2,000元一擔，至於冰鮮豬肉的供貨量及價格亦維持不變，售價保持在25至30元斤。

早前上水屠房86人感染新冠病毒，並關閉1天清潔消毒。陳建業表示，員工染疫情況不只出現在上水屠房，其實荃灣屠房都有8成員工染疫，惟當局沒有公布，建議局方立刻關閉屠房進行消毒，以免病毒存活於屠房內。

TOPick正就事件向食環署查詢，惟根據署方網頁顯示，預計今日屠房供應的內地進口活豬有2,010隻，本地豬有296隻，總數為2,306。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜

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