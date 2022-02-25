【院舍爆疫】逾9成院友染疫　老人院「封院」自救

▲ 老人院爆疫嚴重。（資料圖片）

第5波疫情在2月急速爆發，Omicron變種新冠病毒在逾360間安老院舍急速蔓延，公立醫院壓力爆煲，不少染疫長者只能滯留在院舍內隔離。深水埗是重災區，業內指區內逾八成院舍已有感染個案，本報收到當區一間安老院舍求助，保健員陳姑娘（化名）指，47名院友已經43名都染疫，僅有8人幾經艱難才送院，更可怕的是，8名員工亦全部快速測試呈陽性。

院舍現時自行「封院禁足」，「如何隔離長者、俾佢啲食咩藥，全部都靠我哋自己，無人來幫我哋，好無助！」僅靠未有確診的主管在外幫手補充食物、藥品。

4,000呎的深水埗院舍一共住了47名長者，院友平均年齡大約88歲；照顧員及保健員共8人，主管一人。2月11日，本港新增確診個案達1325例，陳姑娘記得很清楚，當日院舍內第一位員工開始出現病徵——聲沙、咳嗽、鼻塞、不適。她安排其他人頂替工作，當即讓該位員工去檢測，但遲遲未有結果；2日之後，再多2名員工出現病徵，他們試圖闖急症室，卻輪候一整天也未有見到醫生。

染疫長者未能留院 院舍無奈

2月15日，院舍一樓開始有2名長者發燒，陳姑娘趕緊安排隔離區——院舍雖然每位老人一個房間，但上不封頂，病毒很容易傳播。她將一樓變成隔離區，讓有病徵的長者在內療養。疫情變化得太快，一樓的隔離區剛剛設好，2月16日，2樓又多了4、5名長者發燒、嘔吐。本以為長者由救護車送往醫院便可獲治療，陳姑娘卻在新聞裏看見院舍內長者在急症室外寒風中卧床等候，根本無法入院，「我哋送去嘅院友，年紀最大98歲，最後生72歲。50幾個鐘喺出面，想送棉被俾佢哋禦寒都唔得。大家見到一直流眼淚。」

陳姑娘說，之後幾日再有老人出現病徵，醫院直接說無法接收，反指早前有送院老人家已經狀況平穩可否送回院舍，陳姑娘不忍長者在醫院受苦，便同意了。2月17日，醫管局總行政經理何婉霞在疫情記者會上公開指有院舍不願意收老人出院，陳姑娘感到憤怒，「我哋唔係唔要啲老人家，但係有病要睇醫生，無病、好返嘅，你送返來無問題。院舍根本無辦法做好隔離，我已經盡咗力。」

員工無助 確診不敢告訴家人

院友、工作人員接連中招，整個院舍成了一個小型疫區，氣氛也變得陰沉——47名院友，43人陽性；12人送院，一人嚴重，一人危殆；8名員工，全部快速測試陽性。陳姑娘無助地說着數字，這樣的情況，長者要時刻照顧，若情況轉差要趕緊叫急救車，「試過等2個鐘（救護車）先來到。送院後就沒有了消息，要搵其他人幫手查。」

確診的員工最初不敢告訴家人自己已染疫，常常默默流淚。陳姑娘說，最大的感受是無能為力。她說，曾聯絡社署、生署、醫管局，幾乎沒有給到任何支援。現時院舍內僅有社署給的快速測試包，以及每日醫管局外展姑娘協助視像看診，「連藥物都無（提供）……只能靠主管在外幫手買一些傷風感冒的藥水。

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記者：袁澍