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【院舍爆疫】安老協會：不少院舍快測員工全中招　專家籲隔離染疫長者

社會 14:44 2022/02/25

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專家認為安老院舍爆疫情後果會嚴重。（資料圖片/陳靜儀攝）

現時逾半院舍爆疫，安老服務協會主席陳志育接受本報訪問時指出，早前與業界開會，發現不少院舍已經全部工作人員都快速測試呈陽性，出現需要由染疫者照顧長者，情況實在不理想。他又稱，安老院舍的問題需要全社會關注。

倘1成長者重症　醫療系統崩潰

陳志育表示，現時全港有700多間安老院舍，可預期在這一波疫情中，大約8成院舍有確診個案，而以院舍的居住環境，病毒很容易擴散。他指全港有6萬多長者住在院舍內，當中若有1成重症，「6,000人重症需要照顧，醫療系統都已經冧檔，會成為人道危機。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，截至昨日全港已有360院舍有染疫個案，逾420員工、1,100院友染疫；當逾一成，37院舍院內有逾10宗感染個案。在日前公布的數據顯示，當時累計153名新冠病人離世中，就有90名為院舍院友，佔比達6成，多為長者。

醫管局在2月17日呼籲院舍不要拒收長者，同日再發出指引，指會致力支援院舍應對疫情，措施包括派發防疫抗疫津貼、快速測試及口罩等裝備，另外更包含兩項原址檢疫/隔離的津貼。

安老服務協會次日曾發聲明，指對於應對患有高度傳染病的長者，院舍實在束手無策，難以充當醫療診斷及提供治療的角色，認為有效控制院舍傳播，才能直接減低對公共醫療的負荷。

梁子超：Omicron傳播快　現谷針追不上

深水埗一院舍47院友，43人已中招，員工8人全部染疫。院舍陳姑娘指，其院舍所有員工一早已經打齊3針，然而院友的47人中，僅有3人接種過疫苗。呼吸系統科專科醫生梁子超接受本報訪問時表示，疫苗接種率低令院舍爆發的嚴重性增大，認為政府本應早做準備，惟現時谷針已追不上Omicron變種病毒的傳播速度，援兵之計是要分配足夠的隔離設施，讓院舍長者可以入住隔離。

援兵之計　隔離染疫長者

梁子超表示，英國在2020年初爆發疫情時，曾出現大量長者染疫，短時間死亡的慘劇。他說前車可鑑，海外爆發時大約3、4個禮拜到高峰，3個月左右開始回落，認為本港即使在4月份達到院舍長者9成接種率，也對疫情控制幫助不大，「（去年）9月得閒時唔谷針，而家谷都追唔切。」

他認為，現時讓已經染疫的長者仍然留在院舍內、暫託中心，也只是把確診長者「搬嚟搬去」，暫託一段時間後又要轉回急症室亦是「搵嚟搞」，更好的做法是迅速分流到初級治療設施，向確診者提供基本治療。當病情穩定下來及檢測為陰性時，才把送回安老院舍，「似係交差，根本不是解決問題。而家最重要係搵到設施，將確診者隔離。」

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記者：袁澍

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