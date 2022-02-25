【飲食速報】大白兔牛奶及花生牛軋糖雪條7-11率先發售 每條$20尋回童年味道 休閒消費 14:49 2022/02/25 分享： 熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查 最近全新的大白兔牛奶雪條（$20條）及花生牛軋糖雪條（$20/條）首次於香港登場，獲官方正版授權生產。 大白兔牛奶雪條百分百還原牛奶糖的經典包裝，乳白色雪條充滿香甜牛奶味，甜而不膩。而花生牛軋糖雪條包裝則保留特色藍白方格，濃郁牛奶雪條加入了香脆花生粒，層次豐富，兩款雪條由3月2日起於7-11優先發售。 記者︰黃依情 相關文章 【著數優惠】超市FRESH新鮮生活本灣水產 買$300送$160+買$150送$100現金券 16:33 2022/02/19 【著數優惠】超市FRESH新鮮生活本灣水產 買$300送$160+買$150送$100現金券 【抗疫優惠】荃灣廣場兩大消費優惠 外賣消費滿$100減$20+買$800送$50商場贈券 12:25 2022/02/23 【抗疫優惠】荃灣廣場兩大消費優惠 外賣消費滿$100減$20+買$800送$50商場贈券 【商場優惠】信和6大商場推齊心抗疫三重賞 6pm後泊車消費滿$300可享100%回贈 今日 14:14 【商場優惠】信和6大商場推齊心抗疫三重賞 6pm後泊車消費滿$300可享100%回贈 你可能感興趣 【著數優惠】超市FRESH新鮮生活本灣水產 買$300送$160+買$150送$100現金券 16:33 2022/02/19 【著數優惠】超市FRESH新鮮生活本灣水產 買$300送$160+買$150送$100現金券 【抗疫優惠】荃灣廣場兩大消費優惠 外賣消費滿$100減$20+買$800送$50商場贈券 12:25 2022/02/23 【抗疫優惠】荃灣廣場兩大消費優惠 外賣消費滿$100減$20+買$800送$50商場贈券 【商場優惠】信和6大商場推齊心抗疫三重賞 6pm後泊車消費滿$300可享100%回贈 今日 14:14 【商場優惠】信和6大商場推齊心抗疫三重賞 6pm後泊車消費滿$300可享100%回贈 飲食優惠 飲食資訊 著數優惠 7－Eleven