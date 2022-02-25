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【飲食速報】大白兔牛奶及花生牛軋糖雪條7-11率先發售　每條$20尋回童年味道

休閒消費 14:49 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

最近全新的大白兔牛奶雪條（$20條）及花生牛軋糖雪條（$20/條）首次於香港登場，獲官方正版授權生產。

大白兔牛奶雪條百分百還原牛奶糖的經典包裝，乳白色雪條充滿香甜牛奶味，甜而不膩。而花生牛軋糖雪條包裝則保留特色藍白方格，濃郁牛奶雪條加入了香脆花生粒，層次豐富，兩款雪條由3月2日起於7-11優先發售。

記者︰黃依情

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