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【第五波疫情】中電今起只提供有限度抄讀電錶服務　旺角客戶中心逢周三休息

社會 14:55 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

中華電力今日（25日）公布，因應疫情的最新發展和影響，為保障員工和客戶的健康，及配合政府的防疫安排，只能提供有限度的抄讀電錶服務。

中電指，受影響的客戶將收到估算賬單，住宅客戶賬單會根據去年同期之實際用電量作估算，工商客戶賬單則會按上月之實際用電量作估算。客戶無需擔心會因此多繳電費，在抄讀電錶服務恢復正常後，會按客戶的實際用電量作出調整，絕對不會多徵電費。

另外，由3月1日起，中華電力旺角客戶服務中心於星期一至二、星期四至星期六上午11時至晚上7時提供服務，並於星期三、星期日及公眾假期休息。深水埗、觀塘、元朗及大埔的客戶服務中心仍然關閉。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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