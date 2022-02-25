【第五波疫情】中電今起只提供有限度抄讀電錶服務　旺角客戶中心逢周三及周日休息

▲ （資料圖片）

中華電力今日（25日）公布，因應疫情的最新發展和影響，為保障員工和客戶的健康，及配合政府的防疫安排，只能提供有限度的抄讀電錶服務。

中電指，受影響的客戶將收到估算賬單，住宅客戶賬單會根據去年同期之實際用電量作估算，工商客戶賬單則會按上月之實際用電量作估算。客戶無需擔心會因此多繳電費，在抄讀電錶服務恢復正常後，會按客戶的實際用電量作出調整，絕對不會多徵電費。

另外，由3月1日起，中華電力旺角客戶服務中心於星期一至二、星期四至星期六上午11時至晚上7時提供服務，並於星期三、星期日及公眾假期休息。 深水埗、觀塘、元朗及大埔的客戶服務中心仍然關閉。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐