【封區檢測】當局圍封觀塘秀茂坪邨秀華樓　目標明午1時完成行動【不斷更新】

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本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【16:35】

政府今日（25日）下午4時30分起圍封觀塘秀茂坪邨秀華樓，但不包括地下樂善堂文吳泳沂幼稚園。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（26日）下午約一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:03】

政府昨日（24日）限制長沙灣麗翠苑麗柏閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現228宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定個案。

昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，共有約1,957人接受了檢測，當中共發現228宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

【15:10】

政府昨日（24日）限制觀塘安泰邨明泰樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案。

昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，共有約2080人接受了檢測，當中共發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中59戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:18】

將軍澳天晉II皇鑽天5A及5B座約500人檢測，發現17宗初步陽性和1宗結果待定（詳情即看：【下一頁】）。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組