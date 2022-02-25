【封區檢測】觀塘安泰邨明泰樓約2080人檢測　發現216宗初步陽性和18宗待定個案

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政府昨日（24日）限制觀塘安泰邨明泰樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案。

昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，共有約2080人接受了檢測，當中共發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中59戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：余思嵐