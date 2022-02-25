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【封區檢測】觀塘安泰邨明泰樓約2080人檢測　發現216宗初步陽性和18宗待定個案

社會 15:12 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府昨日（24日）限制觀塘安泰邨明泰樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案。

昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，共有約2080人接受了檢測，當中共發現216宗初步陽性檢測個案和18宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中59戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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