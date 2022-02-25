【提前暑假】STEAM教育是未來發展的新趨勢 「鳳小四習」培養學生多樣性

▲ STEAM教育是未來發展的新趨勢 。

筆者上回就著學校課程檢討專責小組於2020年9月發表了以「優化課程迎接未來 培育全人啟迪多元」為題的最後報告，指出在小學未來教育的三個核心(「全人發展」、「價值觀教育和生涯規劃教育」及「STEM教育」)，亦就學校推展的「鳳小四習」中以「多元學習」及「教學研習」作出舉例說明。現在繼續以「電科學習」及「自主學習」為例說明如何體現小學未來教育的三個核心。

「電科學習」 ― STEM教育

STEM / STEAM教育是未來發展的新趨勢，老師們本著精研善教的精神，致力培養學生未來學習、生活及發展等方面的技能和態度。學校自2014年加入WiFi 100學校計劃起，便開始全力發展電子學習，包括：斥資為全校課室安裝電子互動大屏幕、按年配以BYOD等，讓師生、家長能走在電子學習的前端。

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此外，各科組又與香港大學、香港教育大學、各大出版社及STEM公司合作，發展不同學科課題。除校內應用外，學校自2013年起每年舉辦全港電子公開課堂，以增加同業間的交流，促進電子學習發展。近年「編程 / Coding」成為了除中、英、普外的「第四語言」，作為發展STEM / STEAM的基礎，掌握它才可以使科創走得更遠、更深、更高端。

為此，學校參加由香港賽馬會資助，香港教育大學、香港城市大學及美國麻省理工學院合辦的「賽馬會運算思維教育」計劃(CoolThink@JC)，在四至六年級全面推展運算思維編程課，分別學習Scratch及App Inventor等。另外，為加深學生對基本編程的了解，學校自一年級起加入課程，教授Scratch Junior、Robotic等，為學生建構出六年縱向編程課程及延伸STEAM活動。由於老師們在課程及活動的表現出色，不但獲邀擔任全港僅五所的資源學校之一，支援其他學校推動編程教育，亦經常獲業界邀請作對外分享。

近年學校逐步引入5G及A.I.課程及學習活動，讓學生了解未來科創STEM發展的趨勢。在師生、家長的共同努力下，學校在STEM及電子學習方面，均取得不俗的成績。本校學生曾獲全港MaKeblock IOT物聯網產品發明者大賽全港場總亞軍，小學組冠軍，最具創意獎、全港小學生運算思維比賽最後6強優異獎、Make X 機械人挑戰賽小學組金獎、香港青少年科技創新大賽小學組研究及發明(研究論文)二等獎等。

老師們亦不遑多讓，在香港大學國際傑出電子教學獎的多個範疇中獲得金獎，在運算思維教育方面則榮獲香港教育大學頒發運算思維教育導師獎、計劃嘉許獎等。為了給學生創造更多STEM教育的體驗，來年學校會分別與香港理工大學、香港教育大學合作，開拓元宇宙學習，讓學生掌握尖端的理論和技能，造就未來人才。

「自主學習」 ― 全人發展的驅動器

人才的塑造除了依靠師長、朋輩的幫助外，學生自身的學習態度、意識和技巧等至為關鍵。若學生們都能主動學習，追求知識、發展潛能、探索世界、思考未來，成為自主學習者，相信整個世界及個人將會得到更全面的發展，踏上永續優化之路。

為此，學校透過自主學習培養學生自我求進、積極學習的態度，並向他們教授實用的學習技巧和策略、啟發思維與評鑑的方法等，讓學生們逐漸成為自主學習者，能自主地終身學習不同事物，成就全人發展。

學校從自學策略、日常課業及獎勵計劃等方面，培養學生的自主學習。各科發展科本策略，如推動預習，整理筆記和優化課業設計。而各科的預習任務形式多樣，包括自擬問題，蒐集資料和實作活動等。學生依照老師指示進行預習，預習的習慣已漸建立。有了預習的基礎，讓課堂有更充裕時間作高階思維培養及進行分組學習活動等。

例如四個主科中，初小有教樹狀分類、比較異同、兩面思考、時間線等，亦會教授六何法、腦圖、多感官觀察法等。高小多教如推測後果、特徵列舉、先總述後分述、限時閱讀法等。

在語文科更會讓學生學習閱讀策略，如初小中文的朗讀、觀察、聯想、認讀常用字、辨讀字形、音、義、認識順序法、默讀、敍事六要素、六何法等。而高小則有SQ 3R法、歸納法、腦圖、尋找關鍵詞及中心句等，從而讓學生養成閱讀習慣。老師透過課堂教授了不同的閱讀及思維策略與方法，讓學生能自主地按學習的需要選用合適的閱讀策略和資料，進而選用恰當的思考方法處理問題，可謂終身受用。

此外，老師們在各科課業設計中加入了學生自評、互評、家長評及老師評，讓學生學習及掌握自我反思及評鑑的能力，讓學生有自我監控及調節意識，肯定有助促進學生的全人發展。還有跨科組的校本獎勵計劃，能從旁激勵學生完成自定目標，持續向前。「自主學習小冊子」、「校園展示平台」、「主動學習角」、「自學默書超滿分」、「學習歷程檔案」等，讓學生透過實踐、體會及優化來培養主動的態度和習慣，這正是教授學生達成全人發展的重要元素。

總結：筆者學校推展的「鳳小四習」既可照顧學生的多樣性，亦可讓他們達至「全人發展」，同時培育學生積極而正面的價值觀，掌握未來學習、求職及生活的科創技巧與素養。相信學生們透過「鳳小四習」在掌握三個核心教育範疇的同時，能成為立足香港，胸懷祖國，放眼世界的好學生；進而成為具承擔精神、肯負責任、具香港情懷、國家觀念、世界視野的好國民、好公民。