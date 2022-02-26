【最好禮物】楊茜堯晒懷孕寫真送兒子禮物 拆解臍帶血及臍帶膜作用

視后楊茜堯（前名楊怡）去年12月底秘密產子，與結婚5年的羅子溢（前名羅仲謙）兩年抱兩，楊茜堯近日在社交網晒出美麗孕照，更透露在第二個兒子一出世，已送最好的禮物給他，就是幫他儲存臍帶血及臍帶膜。

在楊茜堯懷孕寫真中，可見相中的她一臉慈母樣，用手輕托巨肚，雖然正值懷孕，但楊茜堯仍然明豔照人，手腳相當纖瘦，肥肚不肥人。

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她在社交網中透露，已經弟弟作好準備，在他一出生就送給他最好的禮物，她又讚揚老公羅子溢幫忙照顧兩個小朋友。她更表示早在細仔出生前，已經為他準備了一份重要禮物，就是幫他儲存臍帶血及臍帶膜:



還記得第一胎小珍珠出世時，作為新手父母的我們，手忙腳亂，但亦因為有了經驗，現在照顧弟弟都比較熟手，當然家人及老公的幫忙是功不可沒。而身為父母，最重視一定是小朋友的健康，所以在第二胎出世前,，我已經為弟弟準備了一份重要禮物,，就是幫他儲存臍帶血及臍帶膜。

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貼文引起網民熱議，臍帶血大家就聽得多，但臍帶膜相對比較陌生，不過兩者其實有很大分別，作用也不同。

臍帶血技術早已發展成熟，已可用於治療癌症、血液、免疫系統不全及代謝異常等113種疾病。臍帶血還可以用於家庭成員身上，一同保障其他家庭成員，臍帶血幹細胞可取代骨髓移植，治療各種血液、代謝方面的疾病，包括：

血液疾病：地中海貧血、再生不良性貧血等

惡性疾病：慢性白血病、急性白血病、淋巴癌等

免疫缺乏病變:慢性肉芽腫、嚴重複合免疫缺陷症等。

先天代謝缺陷：脂肪儲積症、黏多醣症、腦白質腎上腺營養不良症、骨質石化症等。

身體免疫疾病：紅斑性狼瘡、風濕性關節炎。

然而臍帶膜與臍帶血是兩種截然不同的東西，臍帶膜是指臍帶最外圍的保護層，當中含豐富間質幹細胞和上皮幹細胞。這兩種幹細胞能分化成多種組織和器官細胞，包括上皮細胞及軟組織細胞，主要有以下功用：

能幫助修復受損的組織或器官

治療後天的慢性疾病

幫助組織再生修復

免疫系統調節

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責任編輯:陳麗薇