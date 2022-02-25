【提前暑假】疫下家長尋私人補習改上網課　配對平台：家長查詢急升一倍　

提早暑假令家長大失預算，擔憂子女放假期間，學校網課暫停，會影響學業進度。其中不少人都急忙尋求私人補習導師，令私人補習需求量大增。私人補習導師配對平台Flow Class創辦人王文洋（Ivan）表示，政府宣布提前暑假後短短2日內，經平台物色導師的家長數目大幅增長，而更多家長和導師都更因疫情迫於無奈，選擇改以網課代替面授。

王文洋表示，特首公佈提早暑假翌日，全日經平台尋找導師的家長數目，較前一日已急升足足一倍。根據平台網站收集到的收據顯示，大多數家長聯絡到導師時，雙方都會優先討論上課形式，到底是網課還是面授。

他指，家長和導師之間，以前最首要討論的熱門話題是收費，但現在則變成授課模式；以往大多數家長首選一定是上門補習，但近期疫情嚴峻，加上社交距離措施影響，家長和導師都逐漸因應疫情，願意改上網課。

「網課」成家長、導師熱門話題

他又指，以往平均每個家長聯絡3.4名導師後，會作決定，而近期該數字有上升趨勢，顯示家長在挑選導師時更謹慎，他相信，該情況也與上課模式改以網課進行有關，

家長會憂慮導師教網課時，子女的學習效果，希望找到更好的導師。

最新影片推介：

私補需求增加，惟價格方面，該平台暫時未見導師收費大幅上調的現象，王文洋認為，原因可能是網課可以節省交通成本和路程時間，「導師變相可以做多個學生，所以唔介意價錢。」同時，王亦指出，網上配對平台令導師尋找學生更容易，過往補習導師人數一直有上升趨勢，「供應同需求同時增加，可能都會令價格維持返原本水平」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：莊恭南