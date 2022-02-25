【學生運動員】教資會預留1億支援學生運動員　一文看清各大學相關入學及支援計劃

▲ 教資會推出「學生運動員學習支援及入學計劃」。（資料圖片）

大學教育資助委員會今日（25日）公布推出「學生運動員學習支援及入學計劃」，每所大學將於每學年獲撥款100萬作中央支援，而每名正修讀學士學位課程的合資格學生運動員，會獲額外增撥15萬作個別支援，2022/23至2024/25學年預留最多一億元撥款。多間大學表示歡迎計劃，當中部分因應教資會增加資助更新原有的運動員入學計劃。

教大表示，額外撥款有助校方深化對運動員的全方位支援，校方亦將於2022/23年度推出「精英運動員提名計劃」，精英運動員可申請入讀教大任何一個一年級入學的教資會資助學士學位課程，成功申請將獲有條件錄取或直接錄取通知。教大指，由2010年至今，已錄取近110名精英運動員入讀不同課程，校內亦特設精英運動員發展主任及學術顧問。

浸大則會配合教資會計劃，推出「香港浸會大學優才運動員入學計劃」，申請人需獲認可的運動評級和成就，並獲體院或其他體育協會提名，或者為曾於地區或國際性運動賽事有傑出成就的退役運動員。甄選準則包括申請人的運動評級和成就證明、面試表現、教練或學校推薦信，及就個人的興趣、學業計劃、目標陳述等。校方將為入學者提供個人化輔導、學業建議、心理諮詢和生涯規劃，提供靈活的學習安排，並容許延長修業期；計劃現已接受申請。

▲ 教大由2010年至今，已錄取近110名精英運動員。（教大提供）

科大說，所有對科大有興趣的本地優秀運動員可透過聯招或非聯招途徑申請入學，校方已收到2022/23學年相關的入學申請，正積極處理中；校方亦已重開「學生運動員入學計劃」予非聯招申請者。科大指，申請者將獲遴選委員會以其運動成就作主要入學考慮；成功申請者將獲特別入學取錄，獲相關獎學金及專屬的顧問委員會和學術導師提供彈性的個人化支援。

中大表示，獲提名或自薦參加計劃的精英運動員，可申請入讀中大50個本科課程，並可以在學生運動員計劃以外申請大學其他奬學金。另外，中大與香港體育學院繼續合作，體院可提名全職運動員報讀中大全日制本科學位課程和CUSCS全日制高級文憑課程，最長學習年再獲延長。中大亦與花旗香港達成共識，將推出專為學生運動員而設的入職前體驗項目、師長及實習計劃。

理大就表示，為進一步吸納更多傑出運動員，除繼續推展本身的「傑出運動員推薦計劃」外，亦會透過教資會新成立的計劃，為學生運動員提供入讀理大本科課程的機會。計劃下，以申請人的運動成就為主要入學條件之一，校方會根據申請人的運動才能、興趣、未來計劃、決心，以及能否成功完成相關課程等因素評估其入學申請；現正接受申請。

嶺大校長鄭國漢指，正籌劃開辦「運動教練學及盛事管理」新本科課程，為運動員學生提供多一個選擇，相信在教資會新計劃下將可錄取更多運動員學生。嶺大在過去兩個學年共錄取6位精英運動員入讀本科課程。

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記者：黃悅晴