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【烏克蘭戰爭】俄仔Ansheles被網上咒罵　憂心身處烏克蘭家人：無處可逃

娛樂 15:35 2022/02/25

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俄羅斯向烏克蘭發動攻勢，烏克蘭局勢急劇惡化，首都基輔及多個城市遭受俄羅斯導彈襲擊，造成逾百平民死亡。

因此，在香港發展的KOL「俄仔Ansheles」被網上攻擊咒罵，甚至謂希望俄羅斯人全部感染新冠肺炎「死清光」。

最新影片推介：陶大宇專訪

有親人住烏克蘭

他在昨日（2月24日）於個人IG限時動態以中文用黑底白字用發文寫道：「我嘅小家族入面有一半係住喺烏克蘭，睇到今日（即指2月24日）發生嘅事好難會唔擔心、難過。既要活喺現實世界嘅衝突當中，又要為非我控制嘅事而面對網絡欺凌，實在讓人覺得無處可逃。」

大多網民亦十分理性，紛紛留言：「善良嘅人民係無錯嫁！錯在殘暴且野心大既政權」、「根本國家打仗唔關你事，係政權嘅錯！」、「你冇錯，打仗唔關你事，仍然有好多理性嘅人支持你，祝福你同家人㗎～願烏克蘭平安，早日停火」

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熱愛香港文化

來自俄羅斯的Ansheles因為電影《少林足球》及《臥虎藏龍》對香港文化感興趣，在塞浦路斯藝術學院畢業後，雖然考獲倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院錄取，但仍決定來港升學。

之後，他一直在香港發展至今，拍片放上網當KOL外，曾參與過ViuTV和香港開電視的綜藝節目、劇集，甚至推出碟片《I'm Shell-less》。

據悉，Ansheles在農曆新年前回俄羅斯探親人，原計劃在月底回港，但因現時局勢緊張，暫未人知會否改變計劃。

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 KOL 演員 家庭關係 俄羅斯 烏克蘭

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