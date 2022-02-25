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【提前暑假】耀中幼教推12節免費親子網課　遊戲中學數理創意藝術6大課題

幼稚園 16:07 2022/02/25

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耀中幼教推免費親子網課。

受第五波疫情影響，政府宣布中小學及幼稚園提早於3月放暑假，並建議家長與子女盡量安於家中，家長都苦惱如何為子女安排居家活動。有幼兒教育學院將於3月起推出免費親子網上學習課程，讓家長及小朋友可以從遊戲中學習各種知識。

耀中幼教學院將於3月1日起，舉辦免費的「居家童學」親子網上學習課堂系列，內容以幼童為本，設計12節刺激感官的遊戲和活動，包括COVID 19幼兒護理、STEAM教學、居家健康教育、親子閱讀、算術及創意藝術六大課題。家長可在幼教專家引導下，與幼童體驗各種親子活動，訓練孩子的思維、創造力，提高學習興趣，培養解難和個人自信心。

網上課堂環節由3月1日至至4月12日期間，逢星期二及五下午2時透過Zoom實時舉行，課堂每節30分鐘。另外，3月2日至4月7日期間，逢星期三及四下午2時都會有居家親子DIY小手作短片，一共12節，每節約5分鐘。家長可以透過簡單常見的家居物品，與幼童一起在家動手製作各種勞作，讓他們發揮創意。

即使未能參與直播，所有網上課堂完結後，影片都會上傳至耀中幼教學院網站，家長可以隨時參與，或作溫故知新之用。

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有意參加者可即日起致電3977 9877查詢，並登入耀中幼教學院網頁（按此連結）了解詳情及報名。

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責任編輯：王明芳 

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