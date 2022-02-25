【逆境自強】90後棄做建築接手家族餃子店　父立借據借500萬6年轉虧為盈開7分店

▲ 90後Yuki在英國讀完建築後回港，棄夢想接手家族餃子店。

普遍大學尖子畢業後，寧選擇追夢，也不願接手家族生意。90後劉穎怡（Yuki）卻是少數的例外，她於英國完成建築學位，回港打過幾個月工後，毅然決定接手父母一手創立的餃子店，皆因她看不過眼的事--「明明好好食，點解會蝕錢？」懶理父親極力反對，踩入飲食業的她更向他立下500萬借據，開展其誓要令餃子店起死回生的大計，短短6年間更開了7間分店，令家人「大跌眼鏡」！

▲ 90 後劉穎怡於英國建築系畢業後，回港接手父母的餃子店。（湯致遠攝）

眼前的Yuki眉清目秀，嬌滴滴身形，光憑外表絕對不會聯想到，她就是坐擁8間餃子店的老闆娘。餃掂手工餃子雲吞專門店7年前於太子界限街起家，由Yuki父母開設，但他們都是飲食界的門外漢，對餃子、雲吞更是一竅不通。

起初我們一家從事紡織業，爺爺是當年澳門第一批來港的人，隨後在太子開始做布，到父親一代繼續經營。大伯做窗簾設計、二伯做內衣褲、么叔做玩具，而我爸爸就做晚裝、婚紗及高級晚禮服等訂製。近10年流行速食的fast fashion，以前會着重要由日本和台灣等地訂布料，現在只一味在乎價錢要夠平，布業開始式微，惟有忍痛結業。

紡織業式微轉型做飲食

然而，做布年代，Yuki父母經常要向雲南廠方訂製很多布料，每逢過時過節就會收到對方大量松茸賀禮，劉父就會用來滾湯、蒸雞或肉餅等，又有寧神、平衡血脂等功用，美味且有益，遂令他忽發奇想將這種高級食材大眾化，加入豬肉餡料中製作餃子雲吞，並索性開舖賣。

「還記得在英國讀大學最後一年，有天收到爸爸來電說要開餃子店叫我改名，我說不如叫『餃掂』吧，英文就叫Nom Nom，猶如咀嚼中的聲音，簡單又易記，加上由我親自設計的logo，第一間店就誕生了，並以松茸餃子作生招牌。」

▲ Yuki與父母及弟弟感情要好，父母原本在太子經營紡織生意，後來轉行開食店。（受訪者提供）

然而，劉家並非做飲食出身，舖位亦是劉父朋友平租給他們，千多呎僅數萬元，但生意一直未見理想，開業一年多仍然蝕錢，更令畢業後回港打工的Yuki看不過眼。「這些松茸餃子明明品質好又美味，沒理由會蝕錢的，肯定是營運上有問題。加上當時我在畫廊做實習，我又喜歡畫畫，這份工理應很適合自己，但理想與現實偏偏會有差距，人工只容許我維持生計，連畀家用也不夠，更遑論想搬出來試試獨立生活。」

父立借據借錢發展

於是Yuki就萌起接手餃子店的想法，並膽粗粗跟爸爸商量，想不到他斷然反對。「他的理由是女仔做飲食業會很辛苦，寧願我做文職或投資開補習社等，唯獨沒想過我要繼承他的生意。後來費盡唇舌游說他幾個月，他才開始考慮。」

不過，劉父在做生意上亦非等閒之輩，他首先要Yuki交出長綫計劃書，再來就是請律師立一份借據，才答允借500萬予女兒實行發展大計。

當時我會質疑，畢竟我是他女兒，以前要去外國讀書時，他都沒跟我計較，為何做生意時就要白紙黑字？但後來我認為爸爸的做法是對的，他寧願按樓借錢，也要給我一個機會，我由簽名那刻開始，就決定要認真看待這事。

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幸運地，接手經營後她遇上了一位要好的公關，透過KOL介紹餃子店，令第一波反應非常好。「最高峰時，餐廳每日生意額達4萬，門庭若市，晚市時枱凳甚至要擺出街，單做一日已抵回租金，有這個成績是意料之外。」

她更乘勝追擊，一口氣於旺角及灣仔連開兩間分店。「這也是另一個幸運！開一間分店平均約需100萬，而當時我有500萬流動資金，對飲食業來說是鬆動的，讓我可放膽一試。」

雄心壯志選錯舖位

加上有嚴父從旁教她店舖選址、裝修、如何吸引人流等事，讓她能事半功倍，短短6年內便開設了7間分店，不過，當中亦非一帆風順。「開灣仔、旺角店時，雖然選址並非最旺的街道，但生意亦飆升得很厲害，令我雄心壯志，到開銅鑼灣店時，就以為就算是死位亦沒問題。」

如熟悉銅鑼灣的話，那間分店就正正位於總統戲院下、譚仔未搬前的舖位。

當時我心想，對面有間翠華（已結束營業），一心以為總會有生意，我爸爸亦建議我開出一條街，即謝斐道，但舖租會貴5萬，我覺得不如將這筆錢回饋客人更好，就堅持己見。結果如他所料，客人早被外街的餐廳截糊，幾乎大半年沒賺錢。這是一個很大的教訓，但既然都租了，而且我每次都會簽頗長約，惟有繼續做吧。其後我開分店，亦提自己別要心急，待消化所有建議後才下決定。

▲ 每間分店賣的餃子都是在店即日以人手包，餡料更是來自附近的街市的食材，最緊要新鮮。（湯致遠攝）

而疫情爆發後，Yuki亦開始加入戶戶送外賣平台，但起初其實她非常擔心會影響食物質素。「以前我一直堅持不能加入外賣平台，因為怕魚湯底凍了會變腥，煎餃又會黏在一起，讓食客留下壞印象。幸而外送平台願意承諾於指定時間內將食品送到客人手上，我們試過亦覺得質素可保持，於是由兩年多前就開始提供外送服務。」

疫情下市民飲食習慣改變，她不諱言使用外送平台後生意亦有好轉，每星期更接到至少6,000元的大訂單，並有車隊配合，省去外送的煩惱。

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感激員工家人支持

這6年間，Yuki由一位剛踏足社會的打工仔，搖身一變成為8間食店的老闆娘，她不諱言是相當困難。

「經歷過豬瘟、社運、新冠肺炎疫情等事件後，我才認識到經營一盤生意，已不能像讀書時寫計劃書般去作長綫發展！基本上連下年發生甚麼事也未能預料下，要作當機立斷的決定，其實是很難，每個決定都很影響你，甚至身邊的人。」

但她慶幸有一班好員工互相扶持，當然還有她的家人。

雖然接手生意後，犧牲了很多自己的娛樂時間，但創業難，守業更難，要經常提醒自己堅持下去，不能放棄。而屋企人就是我的動力，員工開始多了，也是一種責任。感動的是父母也會覺得我在短時間內成長得很快，沒想過我做生意會如此認真。

▲ 餐廳的裝潢、以及牆上的陶瓷碟及掛畫等，都是由Yuki操刀設計。（湯致遠攝）

她亦笑言，那500萬已經全數歸還給爸爸了，至於多年來有否額外的盈利，她就沒有特別計算。「我去外國讀書用了屋企很多錢，就算接手餃子店後，我每月亦只是出一份糧給自己，其他當作給父母的家用吧。」

記者︰黃依情