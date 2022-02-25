【第五波疫情】新增10010確診　呈報21979個案多47人離世【不斷更新】

▲ 本港疫情嚴重。

本港新冠疫情持續嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（25日）出席記者會交代最新疫情。

【16:53】

劉家獻指，現時同事的工作量已經超過負荷。

【16:52】

張竹君指，目前最反映到情況的是呈報個案數字。

【16:42】

醫管局感謝李嘉誠基金會資助5千萬港元，以支援五所私家醫院接收公立醫院非染疫病人。 包括養和、港怡、中大醫院、聖德肋撒醫院、寶血醫院將接受公里醫院轉接非新冠病人，首階段將有約200明接受心血管檢查和介入治療的病人受惠。

李嘉誠基金會：早前參與的私院養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院和聖德肋撒醫院，昨天已開始接收醫管局轉介的病人。轉介個案全由公私醫院雙方自行協調和處理。自2月19日宣佈計劃以來，參與的私院已確定將處理逾百宗緊急個案，包括因為新冠病情不能做心臟病手術的病人，及會擴展至癌症病人。

【16:40】

醫管局呼籲，現時急診室人多，QE廣華很擠迫，多為長者。現時嚴重的個案達486宗。醫管局呼籲，輕症、無病徵的市民不要召救護車。

劉家獻表示，顯示大部分公立醫院急診室有大量求診，其中伊利沙伯醫院及廣華醫院嚴重擠迫，求診人士大部分位長者。他又提到，今日要求救護車的電話超過3成是輕症及沒有症狀患者，導致昨日救護車有486宗延誤處理個案。

【16:39】醫管局：病床優先接受病童，如家長一同確診，才盡量安排一起入住同一隔離病房。醫管局指，不建議家長一起入住隔離設施或醫院，除哺乳期等特殊情況。如果不能一起入住，醫管局會每日有視像電話。

【16:37】

昨日420間院舍有員工院友陽性或快速測試陽性，510個員工，超過1500位院友。涉及大概50多間院舍超過10人受到影響。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，5050人確診或初步確診的病人在公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心亞博社區隔離設施留醫。大約1000人在竹篙灣在隔離，420多人在荃灣帝盛酒店社區隔離設施隔離。51人危殆，48人情況嚴重；截至今日零時零分，47人離世，27男，20女，9歲到100歲。在離世的47人中，27人住在院舍，當中有4位打兩針，1位打一針，其餘42人沒有打過疫苗。47歲的病人裡面，41人65歲以上，其餘6人為9歲、48歲到64歲。

其中一位48歲病人是老人院，長期臥床，有長期病，包括高血壓，中風、痙攣等。

另外一個48歲的病人，有長期病，是晚期腎衰竭，有抽筋、痙攣問題。

59歲病人，長期臥床，曾中風。

50歲病人，曾濫用藥物。

64歲病人，有糖尿病、癌症。

因為數據滯後，2月21-23日，再收到有12人離世，8男4女，45-95歲。

多47人離世，當中27人住在院舍。第五波至今有314人在公立醫院離世，大部分都是長者。2年多519人離世。過去多290人出院，公立醫院隔離病床使用率91%，是接收上限。另外，多30多名院內篩查院內檢測發現確診，80多病房病人被列為密切接觸者。至今1957員工確診。

【16：30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增10,010宗確診個案，4宗屬於輸入個案，其餘本地。4,747個個案個醫管局確診；5,263宗衛生防護中心化驗所確診，當中9個L452R病毒，5086宗懷疑Omicron。昨日全日有呈報21,979個案。爆發院舍增至420間。

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記者：袁澍