【網上情緣】警方破詐騙集團針對男性騙逾千萬元　20萬月租何文田豪宅作詐騙基地

▲ 集團會假扮成女性詐騙受害男性金錢。(資料圖片)

警方商業罪案調查科搗破一個在香港運作，以何文田豪宅作為基地並針對詐騙男性的的本地詐騙集團，拘捕9人包括集團主腦及一名學生。受害的35名男性年齡介乎20去到37歲，涉及款項逾1,000萬元。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，有關集團在2020年8月起運作至今年1月，涉嫌詐騙至少35名男性共逾1,000萬元。集團成員假扮在外地工作的女性，透過不同網上交友平台接觸受害人，從而發展成情侶關係，再訛稱需要財務幫助而要求受害人匯款。

商業罪案調查科在周三(23日)及周四(24日)採取行動，在港九各區拘捕4男5女，包括1名有黑幫背景的集團主腦、5名骨幹成員及3名傀儡戶囗持有人，年齡介乎15至69歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。劉啟鵬形容集團分工清晰，負責扮演網上戀人、處理犯罪得益，其中15歲被捕人是學生。警方在行動中撿獲60萬元現金、6隻名錶、大量電話、電腦、屬於其他人的支票簿、偽造文件以及扮演網上情人的「劇本」等。

警方又發現，集團利用騙款，以月租20萬元租住何文田一個頂層複式單位豪宅，作為住所及詐騙中心，生活奢華，聘有私人司機代步。

總督察吳基駿指，c，取得受害人信任後會以不同藉口向受害人借錢，例如在外地確診新冠肺炎而未能返香港，即將用盡積蓄，要求受害人將錢存入傀儡戶囗。而另一騙徒會假扮成女性的公司同事，偽造虛假公司文件等，聲稱會協助還款給受害人，但再利用其他藉口要求受害人繳交「匯款保證金」，才可收到還款，即受害人至少蒙受兩次損失。

警方指，近年網上情緣騙案數字明顯上升，由2020年的905宗上升至去年1,659宗，升幅超過8成，損失金額由2.1億元升至6億元，升幅接近2倍，呼籲市民提防受騙，又指今次案件涉及未成年被捕人士牽涉洗黑錢，提醒市民切勿借出或賣出銀行戶口予他人，觸犯串謀洗黑錢罪最高刑罰為14年監禁。

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記者：蘇文軒