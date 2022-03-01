【逆境自強】90後接手家族海味店打疫境硬仗　推改革增網購堅持老店人情味

▲ 只有31歲的鄧傑彬（Ben）指海味店行業有青黃不接的情況，一般年輕第二代都未必願意接手。他卻認為海味行業大有可為，故他會把家族海味店繼續發展下去。（湯致遠攝）

一場疫症，改變世界，也改變大家的選擇。90後鴻記海味第二代鄧傑彬（Ben），在上市公司從事銷售工作，發展相當不俗，但兩年前疫情來襲，眼見父母經營的海味店生意大受打擊，於是便辭職跟兩老一起打硬仗，除了開拓網上生意，還致力保留這間老店的人情味。

▲ Ben 十分勤力，每天都在舖頭工作，更不時跟客人大談煮食經。（湯致遠攝）

他說：「由於海味店主要做街坊生意，現在我接手後仍然很珍惜這份感情，於是自己熟讀各項海味資料及鑽研食譜，就是希望跟街坊有傾有講維繫感情。」故此縱使第五波來襲，鴻記的零售生意也影響不大，皆因多得街坊的支持。

鴻記在油麻地新填地街二十多年，Ben的父母於2010年接手經營，當時只有20歲的Ben仍有一份穩定及前途不錯的零售工作，由於十分忙碌，他只會間中回舖頭幫手，並沒有接手生意的念頭。

▲ 鴻記在油麻地新填地街開業20多年，Ben 父母 12 年前接手經營，平日吸引不少街坊來幫襯。（湯致遠攝）

2020年疫情爆發，香港經濟大受打擊，Ben見父母年事已高，還要面對前所未有的危機，於是便決定辭職回海味店幫手。Ben以前只在舖頭做搬運工作，在舖頭接單做生意，還是第一次。「有些客人見到我覺得好生面口，都會望多幾眼，媽媽會立即介紹我，大家打個招呼很快便認識了。」

跟客人要有共同話題

畢竟海味店貨品種類多，對於各項產品零知識的Ben，便惟有不斷惡補。「我每次到供應商公司取貨，都會請教一些老行家有關貨品的資料，由於他們跟我父母合作多年，關係相當不錯，故此都很願意教導我，所以很珍惜每次取貨的機會。」

除了有專家教路外，Ben亦不停在網上找資料。「我要知道每件貨品的出產地、特點，如何選靚貨等，務求在短時間內認識所有舖頭的產品。」

從前做銷售工作的Ben，亦明白行銷的手法，便是跟客人建立關係並要有共同話題。「我會搵不同的海味食譜，同時又會學煮餸，從而知道煮食秘訣，客人來到舖頭便可跟他們分享煮食經，彼此有傾有講建立友好關係，他們便會對店舖有親切感及信心。」

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除了重視人情味外，Ben亦開拓網上業務。「疫情下，大家消費模式都轉變了，網店絕對是一個潮流，就是較古老的海味行業，都應該要有網購服務。不過海味行業好特別，在Facebook或IG出一張很靚的相片，都很難即時引起網民在網上落單，他們多數會先來舖頭，看過一些實貨後買回家試過，吃過覺得好便會在網站訂購。現在我們的網站客人，大部分都是熟客。」

Ben明白貨真價實才能吸引客人，故此他說多年來鴻記一直售賣優質海味及乾貨，主打高級花膠、日本宗谷元貝、日本花菇及天然野生竹笙等。「由於我們同時做批發，故此經常取大量貨，來貨價較低，故此可以降低零售價錢，產品性價比高。」

▲ 店舖放上大紙牌，上面印有鴻記FB及IG，讓客人知道海味店有網購服務。（湯致遠攝）

第五波零售生意影響不大

縱使街坊一直大力支持，但兩年來的疫情無疑打擊生意，Ben說客人消費變得十分謹慎。「以前客人來買一些家常食材，如梅菜或鹹魚，都會買一斤及一條，不過後來只會買少量，消費力明顯減低。」

不過第五波疫情極嚴峻，Ben自言批發生意大跌。「我們主要批發給餐廳，現在晚市禁堂食，所以減少取食材。」但反而零售部分卻沒受很大影響，「因很多人怕封區封大廈，甚至又話有機會封城，大家都不停囤積食材，很多客人來到會大手買入乾貨及雜貨，我們最近賣得最多是花膠、臘腸、鹹魚及菜乾。」

確診人數每天創新高，Ben自言現在佔鴻記生意約一成的網購，預料將會持續增長，同時他正計劃改善產品包裝。「因我們現時只用一般透明膠袋，包裝上沒有鴻記名字，日後會在袋上印有店名，讓更多人認識我們，希望可吸引不同的顧客。」

記者：招美寶