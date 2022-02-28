【抗疫茶飲】甘和茶較溫和適合都市人抗疫　中醫解構盒仔茶成分教配合體質飲用

▲ 甘和茶（盒仔茶）性質較溫和，是較適合香港都市人的抗疫茶飲。

疫症肆虐，不少市民搶購藥物防疫。官方推薦連花清瘟膠囊、藿香正氣散等4種中成藥為新冠肺炎用藥，惟並非人人適用。註冊中醫師林家揚與多名醫師探討後，認為甘和茶（俗稱「盒仔茶」）性質較溫和，較適合香港都市人，而且作用也與所推薦的藥物相似，有助清除5大致病因素。他撰文解構甘和茶成分，並教如何配合9種體質及不同病情飲用。

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甘和茶作用與官方推薦藥物相似

林醫師在「醫藝同行 Eli Care」facebook專頁發文表示，與醫藝同行中醫組商討後，認為若要推薦抗疫茶飲，「甘和茶」是一個較合理的選擇。它歷史悠久，早於清朝光緒年間已使用，發源地為佛山。而且其配方亦較適合嶺南（香港）地域人士，性質比許多中成藥溫和，故較適合都市人。

根據《新型冠狀病毒肺炎診療方案》，官方在醫學觀察期推薦使用4種中成藥：藿香正氣散、金花清感顆粒、連花清瘟膠囊（顆粒）、疏風解毒膠囊（顆粒）。林醫師指，甘和茶的用藥、作用與上述4款相似。

他表示，在疫情期間飲用甘和茶，有助消除5大致病因素：寒、熱、濕、毒、風。點擊圖片看詳細解釋，以及甘和茶與官方推薦中成藥在作用方面的比較：

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甘和茶成分+功效+優勢

甘和茶屬於涼茶類的中成藥，有疏風清熱、解暑消食的功效，主治風熱、暑濕邪氣、食積症狀。此茶本身有9大優勢，例如藥量輕，性質較溫和；可應用的證型較廣，適合服用的人士較多，而非局限於某種體質。

甘和茶主要成分有24種，點擊圖片看各自的功效，以及此茶的9大優勢：

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配合不同體質及病情使用

林醫師強調，甘和茶有作用，但並非有神效，亦非人人適宜按原本的份量服用，須合理使用。在疫情期間應用「甘和茶」，可以預防外感，減少發病的機會及病邪的影響力，緩解症狀。若根據體質調配使用，可將此茶「個性化」，可達到或加強對抗外邪的效果。

點擊圖片看9種體質人士，以及在4類病情（風寒、風熱、濕邪、食滯）下如何用甘和茶：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10 ▲ （圖片獲註冊中醫師林家揚授權轉載） '

惟要注意，若沒明顯外感症狀，需減飲用的份量。未病人士，按體質調配，建議每周服用1至3次。已病人士，按病情調配，建議連續服用不超過3天。

使用注意事項

林醫師指，12類人要慎用甘和茶。此茶亦要妥善存放，以免受潮影響品質。點擊圖片看注意事項：

▼ 點擊圖片放大 ▲ （圖片獲註冊中醫師林家揚授權轉載） ▲ （圖片獲註冊中醫師林家揚授權轉載）

選購小貼士

本港有7大「甘和茶」品牌，應如何選購？點擊圖片看生產商背景、各產品成分：

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廠商不同，所用的成分也會不同。據「醫藝同行」中醫組統計各品牌使用的成分，市面甘和茶常用成分合共有49種。

點擊圖片了解49種常用成分的資料：

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內容獲註冊中醫師林家揚授權轉載

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責任編輯：黃泳欣