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【暫託中心】彩榮路體育館設暫託中心接收染疫長者　港大醫學院派出24名員工及醫護支援 

社會 15:59 2022/02/25

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港大護理系5年級學生。 (左起)陳同學。張同學 。陳同學 。（陳靜儀攝）

社署在觀塘彩榮路體育館設立暫託中心，有約150張床位，目前已有逾100名感染新冠長者入住。港大醫學院派出24名員工及師生，包括12名學護及資深醫護，照顧染疫長者。有學護表示，目睹本港疫情嚴峻，醫護人手嚴重不足，期望可運用所學盡一分力。 

港大醫學院院長梁卓偉今日（25日）到彩榮路體育館暫託中心視察，指場內感染控制「非常高規格」，設施達標，清潔程度非常高。他表示，因應過去兩周疫情幾何式爆發，更出現長者須於寒風中輪候床位的慘況，暫託中心能接收檢測陽性而病情穩定的長者，讓他們不至於無容身之地。 

港大醫學院護理學院學生講述支援受感染長者護理服務情況。 港大醫學院院長梁卓偉。（ 陳靜儀攝）

惟他指出，不少長者都有長期服用藥物，亦需要被照顧，亦有機會病情轉差，有需要醫護人員照顧的必要，故港大醫學院派出24名，包括12名學護及12名資深醫護，可為染疫長者做即時臨床評估，若情況不穩，會召救護車送院急症室。而日常照顧方面，亦會將臨床醫療管理電腦系統接駁中心，查看長者電子病歷，為他們處方所需藥物。 

3名港大醫學院護理系5年級學生表示，現本港疫情嚴峻，見到醫院的設施和人手未必可以足夠，冀利用空閒時間，運用所學為抗擊疫情盡一分力。 

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：黃穎津

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