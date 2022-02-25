【新冠肺炎】11個月大女嬰染疫瑪麗醫院單獨隔離　父母崩潰求見：我們需要她

▲ 一名11個月大的女嬰染疫，正在香港瑪麗醫院病房接受隔離。

本港爆發第5波疫情，確診人數急增，醫療服務緊張。一名身處香港的英國媽媽，與丈夫接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，表示其11個月大的女兒因染疫，正被獨自隔離在香港瑪麗醫院病房。父母不能前往探訪，只可透過醫院安排視象見面。

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據CNN周四（24日）報道，32歲的英國母親Laura與丈夫Nick育有一名 11 個月大的女兒Ava，一家正身處香港。Laura夫婦因女兒出現發燒及呼吸困難症狀，於周一帶女兒前往醫院求診。而當女兒的新冠病毒檢測結果呈陽性後，他們就被告知需要離開醫院，女兒則需在醫院病房接受隔離治療。

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Laura與Nick獲安排與女兒視象見面，當目睹女兒抽泣時，Laura情緒激動並表示無法接受。丈夫Nick則向女兒身旁的護士請求，希望對方給予一些安慰：

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Ava必須在入院７天後檢測呈陰性才能出院，Laura及Nick正計劃接受病毒檢測，他們表示希望結果呈陽性，才有機會在隔離營中與女兒團聚。Laura向CNN表示：

我們只是無助，真的很無助。她需要我們，我們也需要她。

Nick形容他們正活在「現實生活的噩夢」中，並反問：「如果她的情況穩定，我們為何不能把她帶回家？」至於Laura亦補充，他們不是想在醫院要一張空床，只是希望女兒留院的餘下數天，能站在她的床邊：「我只是需要和她在一起。」

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醫院管理局發言人向CNN表示，由於Laura及Nick的檢測結果未呈陽性，故”不建議”他們留在醫院的隔離設施中。而如果他們被確診，在情況允許下，醫院將盡力嘗試安排他們留在同一病房中。發言人表示，醫院理解父母無法陪伴孩子的壓力，因此每天最多安排3次視象通話。

根據精神健康慈善機構Mind HK 臨床顧問 Odile Thiang 表示，家庭分離對父母和孩子來說，都是「令人難以置信的負擔」，會帶來焦慮、抑鬱的經歷，甚至出現 PTSD（創傷後壓力症候群），而這些影響會在事發後慢慢顯現出來。

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責任編輯：羅嘉欣