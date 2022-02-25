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【BNO簽證】外交部駐港公署稱國無信則衰　斥英國違反聯合聲明

政治 16:01 2022/02/25

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外交部駐港公署發言人促英國，放棄延續殖民影響的幻想。（iStock）

英國政府公佈，今年10月起放寬BNO計劃，容許父或母其中一方須持有BNO、在1997年7月1日起出生的港人，申請移居英國。外交部駐港公署發言人批評，做法是粗暴干涉中國內政及香港事務，對此強烈讉責及堅決反對。

發言人稱，「人無信不立，國無信則衰」，斥英國公然違反《中英聯合聯明》，以及中英雙方交換的備忘錄有關約定，不顧中方堅決反對和嚴正反制，以港區國安法為藉口，反覆操弄BNO問題，為反中亂港分子提供庇護所，再次暴露其偽善面目和唯恐香港不亂的卑鄙企圖。

發言人更稱，英方違反承諾，卻賊喊捉賊、倒打一耙，質疑英國何以取信於人，何以取信於公理和國際社會，更強調香港正由亂轉治，由治及興，香港有祖國的堅強後盾，發展前景無限光明，又指出有港人赴英後遭歧視，認為英方拙劣的政治操弄，蒙騙不了香港市民，破壞不了特區團結穩定的良好局面，也根本阻擋不了一國兩制，在香港實踐行穩致遠的鏗鏘步伐，敦促英方認清歷史大勢，放棄在港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務，否則必將自取其辱、自食惡果。

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責任編輯：陳宛彤

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