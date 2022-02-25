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【第五波疫情】港大下周一起入校園須打齊2針滿14天　只對外開放5個入口

社會 16:12 2022/02/25

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

香港大學今日（25日）表示，由本月28日起，所有進入校園的人士須完成接種兩劑認可新冠疫苗滿14天; 或完成接種一劑新冠疫苗及提供7日內新冠病毒檢測陰性結果證明。所有進入校園的人士，不可再以新冠病毒檢測陰性結果取代疫苗接種。

港大指，配合政府的新防疫措施，由下星期一起，分三階段實施「疫苗通行證」，而校園只會對外開放五個入口。5至17歲兒童及青少年須接種一劑新冠疫苗，以符合要求。獲醫生證明因健康原因而不適合接種疫苗人士，須於校園入口出示7日內的新冠病毒檢測陰性結果證明，方可進入校園。

在校園入口管制方面，下周一只會對外開放5個入口。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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